Mektige Frp-ere vil ut av regjering: – Direkte kvalmt å være vitne til

Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne, som har sluttet seg til IS og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-topper.

– Våre regjeringspartnere har falt oss i ryggen, dette kan ikke Frp akseptere. Tilitsvalgte og medlemmer i Nordland er fly forbannet, telefonen har kimet fra nyheten var presentert, sier fylkesleder i Nordland, Dagfinn Henrik Olsen, til TV 2.

Hans dom er klar:

– Tiden er inne for å forlate regjeringen, sier fylkeslederen.

Han forventer at Siv Jensen innkaller til ekstraordinært landsstyremøte.

– Jeg anser saken som så alvorlig at et landsstyremøte for å diskutere regjeringsdeltagelse vil være fornuftig, og det regner jeg med at ledelsen vil innkalle til.

Rekordmange reaksjoner

I Fremskrittspartiet er det landsstyre som tar stilling til regjeringsspørsmålet. Der sitter fylkeslederne og sentralstyret i partiet.

Flere politikere i stortingsgruppen som TV 2 snakket med sier de aldri har fått så mange henvendelser som etter nyheten sprakk tirsdag.

De fleste stortingspolitikerne vil ikke uttale seg offentlig før gruppemøte i Stortinget onsdag, men noen er klare i sin tale.

– Dette er totalt uakseptabelt. En videre regjeringsdeltagelse må virkelig vurderes, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra Oppland.

– Dette er en ufin og unødvendig ydmykelse av Frp. Jeg er enig med min kollega Roy Steffensen om at vi ikke skal forhandle med terrorister og la dem vinne. Jeg har fått svært mange reaksjoner fra hjemfylket i dag, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Hedmark.

– Vi burde gi mistillit til vår deltagelse i regjeringen og si at nok er nok, sa sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

Landsstyret er partiets nest øverste organ og innkalles av sentralstyret minst to ganger per år. I tillegg innkalles landsstyret når enten sentralstyret, stortingsgruppen eller fylkesstyrene i minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum.

Fylkesleder: Kjenner ikke igjen partiet

– Nok en gang vender Frp velgerne ryggen. Kjenner ikke igjen partiet Frp, skriver fylkeslederen i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, til TV 2.

Han omtaler det partiet holder på med som en katastrofe.

– Frp må ut av regjering. Det vi holder på med er en katastrofe. Er direkte flaut av partiet og ledelsen, skriver Persen i en tekstmelding.