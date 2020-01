Tottenham-Middlesbrough 2-1

Etter en god start under José Mourinho, har pilen pekt nedover den siste tiden for de liljehvite.

Tottenham hadde spilt fire kamper på rad uten å vinne før de fikk besøk av Middlesbrough.

Hjemmelaget tok en tidlig ledelse da Giovani Lo Celso scoret etter en keeperbrøler av Tomas Mejias, og Erik Lamela doblet etter et kvarter.

Tottenham var lenge det klart beste laget på egen arena, men manager José Mourinho fikk noen nervøse minutter på benken etter at George Saville reduserte i det 83. minutt.

Mourinhos menn holdt ut, og er dermed klare for FA-cupens fjerde runde. Der skal de møte Southampton borte.

Japhet Tanganga spilte hele kampen mot Middlesbrough. Foto: Matthew Childs

– Guttene gjør alltid sitt beste. De håndterte mange dødballsituasjoner. Vi gjorde mange ting bra, men slapp inn et mål. Det var litt frustrerende, men mer frustrerende var det at vi ikke scoret tre, fire eller fem, sier Tottenham-manageren til BBC.

Han trekker dessuten frem prestasjonene til unggutten Japhet Tanganga, som spilte 90 minutter. I helgen fikk forsvarsspilleren overraskende Premier League-debuten mot Liverpool.

– Jeg stoler på ham. Jeg vet at han kan lese spillet, og er villig til å lære. Han absorberer all informasjon. Han er ikke en type moderne spiller som er bekymret for veien videre. Veien videre er å jobbe hardt, ta vare på sjansene – og det gjorde han. Nå vet folk hvor god han er, roser Mourinho.

Også Premier League-kollega Newcastle kom seg helskinnet gjennom omkampen. Tyneside-klubben slo Rochdale 4-1, og skal møte Oxford United hjemme.