Historieinteresserte Dag Wivestad (71) var i Hviterussland for å se på monumenter fra 2. verdenskrig, da marerittet begynte i september i fjor.

I Brest, like øst for grensen mot Polen, ble han og kompisen fra Norge stanset utenfor hotellet sitt av en hviterussisk jente som ville praktisere engelsk.

Men de to nordmennene rakk knapt å si et ord til barnet, før seks-sju lokale menn kastet seg over dem.

Søsteren Anne Wivestad, som er den fengsledes søster forteller til TV 2 at de to ble så kraftig slått, at Wivestads kamerat fikk påvist kraniebrudd da han kom hjem til Norge.

Wivestad selv ble dagen etter kastet i fengsel, siden han virket frisk nok til dette.

Så ble han siktet for overgrep mot jenta.

– Det er bare løgn alt sammen, sier søsteren til TV 2.

– Hvilke beviser har påtalemyndigheten da?

– De har ikke noen beviser. De har bare fiktivt laget disse bevisene. For det er slik det fungerer i Hviterussland.

Risikerer 15 år i fengsel

Familien forteller at Wivestad har et plettfritt rulleblad hjemme i Norge, og at det skal finnes opptak fra et overvåkningskamera, som tydelig viser at nordmannen ikke gjorde noe galt.

Påtalemyndigheten har imidlertid lagt vekt på et avhør med jenta, der hun skal ha påstått at nordmannen befølte henne.

Familien nekter å tro på dette og føler seg maktesløse i møtet med det hviterussiske rettsvesenet. Rettssaken skal etter planen opp i slutten av måneden, og nå frykter de det verste.

– I verste fall at han kan dø. Hvis du leser om hviterussiske fengsler, så er det ille. Vi kan kanskje få sett ham 10 minutter, en gang i året, sier Anne Wivestad.

Håper på press mot Minsk

Ifølge familien er ikke Wivestads skjebne unik. Flere andre utlendinger på reise i Hviterussland skal ha blitt utsatt for liknende beskyldninger de siste årene. Enkelte skal ha tilbragt over to år i fengsel før press mot hviterussiske myndigheter fikk dem løslatt.

Wivestad har gjennom familien samtykket i at TV 2 identifiserer ham med navn og bilde i håp om at fokus på saken kan legge press på myndighetene i Minsk.

– Den eneste måten nå, den eneste redningen, er at de skal bli redd for media. Derfor sitter jeg her og forteller. Og slik at andre kan lære av dette og ikke reiser til Hviterussland, sier søsteren.

Stille fra UD

– Jeg kan bekrefte at ambassaden i Kiev yter konsulær bistand til en fengslet norsk statsborger i Hviterussland, sier talsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til TV2.