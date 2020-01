Eksplosjonen skjedde inne på industriområdet til selskapet IQOXE tirsdag kveld, og den førte til en kraftig brann.

Ifølge avisen El Pais opplyser nødetatene at det ikke er fare for at farlige kjemikalier skal spre seg med røyken. Men folk i området oppfordres likevel til å holde seg innendørs og lukke dører og vinduer.

Et stort antall brannfolk kjempet tirsdag kveld med å få kontroll på brannen.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

(©NTB)