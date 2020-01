Hagen trente så mye at laget måtte be ham roe ned

– Han er annerledes, men det viktigste er at det fungerer for ham. Man kan ikke bare kopiere treningen til en annen på laget. Det er individuelt. Og det er viktig at han finner sin «vei». Nå gjelder det for ham å bekrefte det han leverte i fjor, så 2020 blir veldig viktig, sier han.

– Stemmer det at dere ville at han skulle trene litt mindre?

– Ja, vi vil ikke at nye ryttere skal «brenne seg». Vi prøver alltid å være litt forsiktige med nye eller yngre ryttere, slik at de ikke gjør for mye. Sesongene er lange, og vi ser ikke på ham som et kortvarig prosjekt. Vi har et lengre perspektiv med ham.

– Stort sett alt er lystbetont

I 2020 er de viktigste målene for Hagen Giro d'Italia, OL, Vuelta a España og VM.

Mens mange av de utenlandske proffene velger å flytte til Nice/Monaco eller Girona/Andorra for å finne formen på tørr asfalt og i plussgrader, velger Hagen å bo like utenfor Oslo og gjøre mesteparten av treningen der.

– Stort sett alt er lystbetont! Noen dager er selvsagt seigere enn andre, når det er skikkelig dårlig vær, og det er ikke alt som er like gøy å gjøre på rulla om vinteren. Men stort sett så trives jeg veldig godt hver eneste dag. Jeg er jo glad i å trene mange timer, men jeg teller ikke timer. Jeg teller heller økter og kvalitet og arbeid som blir gjort, sier han, og legger til:

– Jeg har ikke planer om å redusere treningsvolum selv om noen er litt skeptiske!