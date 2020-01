Norge fortsatte den perfekte EM-starten

Portugal - Norge 28-34 (14-16)

Norge avsluttet gruppespillet med å ta sin tredje strake seier i gruppefinalen mot Portugal hjemme i Trondheim Spektrum.

Dermed har Norge med seg best mulig utgangspunkt til hovedrunden i Malmö med to poeng, i tillegg til at Frankrike er utslått.

Torbjørn Bergerud leverte igjen en stor kamp bakerst for Norge. Magnus Abelvik Rød hadde en fenomenal førsteomgang med seks fulltreffere.

– Det var gøy og morsomt, kort fortalt, sier Bergerud til TV 2 og ler.

Veldig deilig å få med seg to poeng inn til hovedrunden. Vi slår et Portugal som er bra. Urytmiske, uvant å spille mot den type lag. Det er ikke noe man møter hver dag. Så det var godt å gå seirende ut av den matchen her, legger målvakten til.

– Jeg er fornøyd fordi vi visste at Portugal er vanskelig å spille mot, de spiller i et forrykende høyt tempo. Samtidig så kommer det mange forskjellige forsvarsformasjoner. Vi begynte å få struktur etter hvert, og så står Torbjørn en fantastisk match for oss igjen. Så fikk vi til å stikke av med de målene og vi fikk i gang flere spillere, det synes jeg var veldig positivt, oppsummerer landslagstrener Christian Berge til TV3.

Svele: – Portugal gjorde det vanskelig

Norge og Portugal fulgte hverandre tett de første minuttene av oppgjøret, men etter hvert skaffet Norge seg et forsprang og ledet flere ganger med fire scoringer.

Men portugiserne kjempet seg tilbake, og mot slutten av omgangen var Christian Berges menn kun ett mål foran.

– Det er lenge siden vi har gjort så mange tekniske feil som vi gjorde i dag og vi fikk virkelig prøvd oss altså. Men til slutt synes jeg vi er bedre enn dem, rett og slett, sier Berge til TV 3 etter kampen.

Håndballgutta fikk imidlertid med seg en en tomålsledelse til pause etter at omgangens store spiller, Magnus Abelvik Rød, satte inn 16-14.

– Portugal gjorde det vanskelig for Norge. De er flinke defensive, og de tok av flere av satsingene til Sagosen. De klarer å få sluppet ballen til muligheter. Norge sliter defensivt sju mot seks. Det er vanskelig, og Portugal er veldig godt drillet. Det er moro å se. Portugal spilte seg til veldig mange sjanser fra seks meter, og de fikk mange straffekast, oppsummerer TV 2s håndballekspert Bent Svele midtveis.

Norge sprudlet like etter pause

Norge fosset ut av startblokkene i andre omgang, og i løpet av de første sju minuttene etter pause hadde Norge skaffet seg ledelse på sju mål. Bakerst sto Torbjørn Bergerud strålende og stoppet Portugal gang på gang.