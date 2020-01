Fire personer er pågrepet etter at en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble funnet døde utenfor Bergen mandag.

– En av hypotesene er at de er drept et sted og fraktet til funnstedet, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag kveld.

En mann som først hadde status som vitne i saken, er nå pågrepet og siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis i saken, opplyser politiet på pressekonferansen.

Mannen som ble påtruffet hos en av de siktede, ble fraktet til politiet som vitne. Han skal etter planen avhøres tirsdag kveld.

Dermed er i alt fire personer siktet i dobbeltdrapssaken.

Det var ved 12-tiden mandag at turgåere kontaktet politiet angående en rekke gjenstander de hadde funnet ved Osavatnet i Gullfjellvegen i Bergen.

Den første politipatruljen på stedet fant da en død kvinne. Da de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet startet noe senere, ble også en død mann funnet.

Kun én av de fire siktede i saken, er avhørt av politiet.

– Ikke straffskyld

Forsvareren til den ene av de to personene som mandag ble pågrepet, sier at hans klient, en mann i 30-årene, ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg kan ikke si stort mer enn at han har gitt en lang forklaring til politiet og at han ikke erkjenner straffskyld for drap eller medvirkning, sier Kjetil Ottesen til Dagbladet.

De to avdøde var kjenninger av politiet, og en sentral del av etterforskningen har vært å jobbe med deres omgangskrets.

Tirsdag ble det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på et hospits i Bergen, og politiet var på plass med store styrker på stedet.

– Funnene fra obduksjonen styrker vår hypotese om at dette er et drap. Utover det kan jeg ikke si noe om skader eller tidspunkt, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

