Krever avstemning om Frp skal fortsette i regjering

– Dette er den siste gangen. Jeg tror stortingsgruppen i morgen kommer til å si klart fra. Det hjelper ikke å si at vi ikke skal løfte en finger når vi faktisk sitter i en regjering som er med å får en slik kvinne hjem til Norge. Vi må huske at dette er en terrorist, en som har sviktet Norge, en landssviker som har reist fra Norge frivillig for å slutte seg til et kalifat som vil ta bort alle de frihetene vi står for, sier Tybring-Gjedde.

Taper oppslutning

Årets første måling Kantar har laget for TV 2 viser at regjeringspartiene sliter med lav oppslutning. Tybring-Gjedde mener de mange kompromissene er årsaken til at regjeringspartiene ikke får høyere oppslutning.

– KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, alle taper velgere. Ingen tjener på dette. Dessuten er KrF og Venstre minipartier. Vi kan ikke ta hensyn til dem lenger, sier Tybring-Gjedde.

Jubel i Venstre og KrF

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun registrerer at Frp tar dissens.

– Jeg merker meg at Frp tar dissens. Jeg er glad for at barna snart er hjemme. Dette har vært vanskelig i alle regjeringer. SV tok dissens i innvandringspolitikken i den rødgrønne-regjeringen, nå tar Frp dissens. Det må vi bare ta til orientering. Vi er opptatt av å ta vare på barna og at mor straffeforfølges for det hun har gjort, sier Skei Grande til TV 2.

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja er svært fornøyd med gjennomslaget. Han berømmer utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

– Minipartiet har i hvert fall fått et veldig stort gjennomslag. Det er jeg veldig glad for, og glad for at vi har vært med å flytte grensene slik at det humanitære og etiske vinner frem. Det er ikke Venstres seier alene, vi deler den med utenriksministeren som har tatt en politisk byrde internt i regjering og gjennomført en vanskelig operasjon, sier Raja.

–Høyre burde stå sammen med Frp

Christian Tybring-Gjedde mener Høyre har sviktet Fremskrittspartiet gjennom å gå sammen med de to sentrumspartiene.

– Ja, Høyre burde stå sammen med Fremskrittspartiet,. Jeg skjønner ikke at Høyre vil hente hjem terrorister til Norge.

– Hvor stor tro har du på at du på gruppemøtet i morgen får flertall på gruppemøtet for at dere skal gå ut av regjering?

– Jeg tror mange vil se seg tjent med å sitte i regjering av ulike årsaker. Men vi kan få igjennom vel så mye i opposisjon for de sakene som er viktige for våre velgere. Våre velgere er så lei av det vi driver med i regjering. Vi har ikke mer enn 10 prosents oppslutning, vi hadde 20 prosent da vi gikk inn.

– Om du er prinsipiell bør du stå opp for den politikken du står for og for velgerne dine og si at nok er nok.