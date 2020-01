Tirsdag ble Setién presentert som ny Barcelona-trener etter at Valverde måtte takke for seg mandag kveld.

61-åringen som var trener for Real Betis i perioden 2017 til 2019 la vekt på takknemlighet da han snakket til pressen for første gang som Barcelona-sjef.

– Jeg vil takke denne institusjonen for å ha gitt meg denne muligheten. Ikke i mine villeste drømmer kunne jeg forestilt meg dette. Jeg må takke klubben og jeg er begeistret over utfordringen og dette prosjektet, sier Setién til det fremmøtte pressekorpset.

– Jeg hadde aldri trodd at Barcelona ville gå for meg, ettersom jeg ikke har en så lang CV.

Og hva er egentlig spanjolens CV? I løpet av sin trenerkarrière som startet i 2001 har han ledet Racing Santander, Poli Ejido, Logronés, Luga, Las Palmas og Real Betis.

Han forklarer det siste døgnets hendelser på følgende måte:

– I går vandret jeg rundt i hjembyen min med kyr rundt meg. Nå er jeg her i Barcelona og er trener for verdens beste fotballspillere.

«Mesteren»

Setién er født i Santander som ligger på Spanias nordkyst. Han fikk sin spillerdebut i La Liga i 1977 med det lokale laget Racing de Santander. Senere har han spilt for blant annet Atlético Madrid og Levante, før midtbanespilleren la fotballskoene på hyllen i 1996, som 38-åring.

Han startet trenerkarrièren i sin første klubb, nemlig Racing i 2001 og rykket opp til La Liga. I Racing går han den dag i dag under navnet «El Maestro», altså mesteren, på grunn av hans 12 sesonger som spiller for klubben fra hjembyen, skriver Barcelona på sin hjemmeside.

I løpet av sin spillerkarrière møtte han Barcelona 22 ganger, mens han som trener har møtt laget syv ganger. Seks av disse endte i tap, mens han fikk meg seg én seier på Camp Nou i 2018/19-sesongen.

– Kan garantere én ting

Nå er han altså tilbake på Camp Nou, men denne gangen er det han som leder Barcelona.

– Målet mitt er å vinne alt. Det er den eneste veien å gå for denne klubben, at man år etter år vinner så mange trofeer som mulig. Jeg mener at den beste måten å lykkes på er gjennom å spille god fotball, sier Setién tirsdag.

Tidligere har 61-åringen uttalt at han vil begynne å gråte den dagen Lionel Messi legger opp.

– Jeg har sagt det om mange spillere. Jeg har nytt å se Barcelona gjennom mange år, sier Setién, som kom med følgende løfte:

– Jeg kan garantere én ting, og det er at laget kommer til å spille god fotball.