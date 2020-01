Privatetterforsker Tore Sandberg, som jobber med å få gjenopptatt Orderud-saken, leverte før jul en revolver til Gjenopptakelseskommisjonen.

Sommeren 2018 ble det kjent at Per og Veronica Orderud har begjært sakene sine gjenopptatt. I 2002 ble de to sammen med Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød dømt for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård den 22. mai i 1999.

Selv om alle fire ble dømt, vet ingen hvem som løsnet skuddene som drepte Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Kristian og Marie Orderud.

– Ikke sannsynlig

Et sentralt spor som mangler i saken, er våpnene som ble benyttet. Før jul leverte privatetterforsker Tore Sandberg en revolver til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Med revolveren, som er en Colt Police Special, fulgte en patron.

Tirsdag ettermiddag opplyser leder Siv Hallgren i Gjenopptakelseskommisjonen at resultatet fra de våpentekniske undersøkelsene er klare. Prøveskytingen taler med stor sikkerhet for at prosjektilene ikke er utskutt fra revolveren, sier hun.

– Kripos har prøveskutt og sammenlignet med prosjektilene som ble funnet på åstedet. De har konkludert med at det ikke er sannsynlig at revolveren var våpenet som ble brukt, sier Hallgren til TV 2.

Hun sier at Gjenopptakelseskommisjonen tar innholdet i rapporten til etterretning, og legger til at det er flere andre forhold i Orderud-saken som kommisjonen skal se nærmere på.

Funn av tre prosjektiler

Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at ett av de mulige våpnene som ble brukt i drapet på Orderud gård i 1999, var en revolver av samme type.

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler av kaliber .38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skulle sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

Kripos mottok våpenet fra kommisjonen 20. desember.

I 2002 ble Per og Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. (TV 2/NTB)