Frp-topper raser mot egen regjering: – Selvskading!

Han mener regjeringen inngår meningsløse kompromisser.

– Det vi ser nå er at disse meningsløse kompromissene gjør at alle fire partier går tilbake. Det er ingen vinnere. Da må man si at vi gjør noe galt. Hadde et parti vunnet hadde det vært noe annet. Du kan ikke fortsette i halvannet år til å se det samme som de siste månedene. Da må man diskutere om med fire partiene kan gjøre det vel så bra om vi står alene, sier Frp-toppen.

Han mener KrF og Venstre får altfor store gjennomslag.

– KrF og Venstre er minipartier. De får langt mer innflytelse enn de fortjener å få. Det er ikke fire likestilte partier som skal få like

– Har Høyre sviktet dere?

– Ja, det synes jeg. Vi stod sammen og var tydeligere. Her gir man etter for to minipartier i regjeringen, sier Tybring-Gjedde.

– Siv Jensen er i Paris, og det er Sylvi Listhaug som vil kommentere saken, sier Siv Jensens rådgiver til TV 2.

Listhaug: Vil ikke løfte en finger

Nestleder Sylvi Listhaug sier i en kommentar til TV 2 at kvinnen kynisk har brukt sitt barn for å få seg selv til Norge.

– IS-krigere og deres sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier. De har støttet et av de verste terrorregimene verden har sett. Å støtte IS er å støtte halshugging, brenning, voldtekt og drap på uskyldige mennesker.

Det er ikke første gang Frp tar dissens i regjering på innvandring. Første gang gjeldt det FNs migrasjonsavtale.

– Frp vil holde fast ved at vi ikke vil løfte en finger for at IS-krigere og IS-kvinner skal komme tilbake til de frie, vestlige samfunnene de hater. Vi registrerer dessverre at det er et stort flertall på stortinget og i regjeringen for å hente IS-kvinnen til Norge, sier Listhaug.