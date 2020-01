Det bekreftet London-klubben på sine nettsider onsdag formiddag.

Fernandes hentes på et lån som strekker seg over et og et halvt år. Tottenham skal ha sikret seg en opsjon på kjøp. 21-åringen har fått draktnummer 30.

Summene varierer i britiske medier. The Times hevder at den eventuelle kjøpssummen ligger på 440 millioner kroner, mens Daily Mail hevder å vite at den er nærmere 600 millioner kroner.

Fernandes er sentral midtbanespiller, og står med to A-landskamper for Portugal – begge riktignok vennskapskamper.

Som tiåring ble portugiseren hentet til Benfica fra den lille klubben SC Frielas. Den gangen var «overgangssummen» 2500 kroner og 25 fotballer, skriver den britiske avisen The Times.

Fernandes har totalt spilt 59 kamper for Benficas førstelag, ifølge Transfermarkt. 21-åringen har scoret tre mål og slått sju målgivende pasninger.

Denne sesongen har han bare startet fire kamper, delvis på grunn av en fotskade som satte ham ut av spill i høst.

Nå slutter han seg til et Tottenham-lag som har trøbbel på midtbaneplass. Moussa Sissoko er langtidsskadet, mens Christian Eriksen er på utgående kontrakt.

I tillegg sliter Tanguy Ndombélé med en hofteskade, mens Giovani Lo Celso ikke har slått til etter overgangen fra Real Betis.