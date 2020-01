Bjarne Riis ble nylig presentert som sportslig ansvarlig i NTT Pro Cycling og ble grillet om dopingfortiden.

– Jeg har tilstrekkelig gitt uttrykk for at jeg vet jeg har gjort feil. Jeg har også beklaget dette, sa Riis på pressekonferansen.

Riis er for tiden på treningsleir i Spania med NTT-laget og Edvald Boasson Hagen. På spørsmål om hva nordmannen synes om at Riis er kommet inn i laget, og alle skriveriene om doping, svarer Hagen følgende:

– Jeg synes det er bra at han er kommet. Jeg tror han kan bidra med mye kunnskap. Han har jo ledet store lag tidligere og har som sagt mye kunnskap og en god lederstil. Nå kjenner ikke jeg ham så veldig godt personlig ennå, men jeg gleder meg til å bli bedre kjent og ha ham som leder, sier han til Dansk TV 2.

– Hvordan kan han hjelpe laget?

– Det er jo å få et enda bedre samhold i laget og samle laget på en god måte, som jeg tror han kan gjøre. Han har jo vist tidligere i de lagene han har ledet hvor de har kjørt veldig godt sammen som en enhet, og har vært flinke der. Pluss at han har mye erfaring fra å lede og å være sykkelrytter.

– Har ikke snakket så mye

32-åringen håper Riis også kan bidra til hans personlige utvikling.

– Jeg håper han kan komme med mange tips. Som sagt, så kjenner jeg han ikke så veldig godt ennå, men vi har en del møter nå på treningssamling hvor vi kan bli bedre kjent. Og han har alltid noen ting å komme med, så det er positivt, sier Hagen.

De to har ennå ikke snakket sammen.

– Vi har egentlig ikke snakket så mye. Han har vært veldig opptatt med å snakke med alle direktører og ledelsen i laget. Så har vi hatt noen felles møter hvor vi har hørt på hva han har å si, men vi har ikke hatt noen en til en samtaler ennå. Men det kommer senere nå i samlingen, det er fortsatt tidlig ennå.

Paris-Roubaix-seier som hovedmål

Hagen forteller at det blir et litt annerledes løpsprogram i 2020, der laget startet med løp i Frankrike. Ellers er mye likt og hovedmålet er klassikerne Paris–Roubaix og Flandern rundt. Når sesongen er over, håper Hagen å se tilbake på suksess.

– Jeg håper jeg har vunnet mange sykkelløp, helt klart. Men også at jeg har vunnet en stor klassiker. Det er det som er målet og som er målet hvert år. Det er like hardt hvert år, men man må fremdeles jobbe, se fremover mot det og gjøre det man kan for å forbedre seg for hvert år som går, sier Hagen.

– Hvordan føler du formen er?

– Det føles greit nok. Det er jo ingen toppform ennå, men jeg er på god vei og har hatt noen gode treningsøkter. Jeg ser frem mot sesongen, men jeg er glad det fremdeles er en liten stund igjen.