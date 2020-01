3D-printet underliv og kroppsdrakter – slik blir fremtidens sex

Hva med et sexleketøy som kobler opp til en app på telefonen? Et leketøy som kjæresten kan styre fra et annet sted i verden. Eller virtuell dating, der grensen mellom deg og avataren din viskes ut?

Utviklingen blant sexleketøy går i et enormt tempo, og valgmulighetene blant leketøy du kan ta med inn på soverommet bare øker.

Virtuell sex

Ekspertene spår 3D-printet underliv, sex med VR-briller på og kroppsdrakter dekket av sensorer. Sexroboter vil også antagelig øke i popularitet.

– Sex med VR-briller fungerer allerede i dag, forklarer Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet.

Eksemplet hun trekker frem er Fleshlight lounge, verdens mest solgte sexleketøy for menn. Den kan man koble opp mot VR-briller som igjen kobles opp mot pornografiske strømmetjenester. Det fungerer som en slags robot-onanering, mens du opplever å være en del av filmen du ser på.

– Da kan man være midt oppi det, rett og slett.

Mye av teknologien er allerede på markedet, og nordmenn har de siste årene blitt mer åpne for å trekke leketøy inn i sexlivet. For kvinner er det Womanizer som er mest populært. Det er en klitorisstimulator som drives av trykkbølger og ikke av vibrasjoner.

Ikke bekymret

Spørsmålet er om sexen er på vei inn i den virtuelle verden og ut av virkeligheten. Sexolog og familieterapeut, Thomas Winther, er ikke spesielt bekymret for utviklingen.

– Mange leter etter nye måter å sprite opp sexlivet på. Og alt man kan tjene penger på - vil noen lage, og sex selger, forteller han til God morgen Norge.

– Da Nokia-telefonene kom på markedet var det revolusjonerende å ha telefonsex med bilde. Utviklingen har gått i en fantastisk fart. Tenk hvor banebrytende en app knyttet til et sexleketøy kan være for et avstandsforhold, legger Winther til.

Noen ganger har de populærkulturelle trendene en enorm effekt, og kan endre folks sexvaner. Da jentene i tv-serien «Sex and the city» snakket om Rabbit-vibratoren skapte det nærmest et hysteri og etter at bokserien «50 shades of grey» kom ut gikk Kondomeriet tomt for fluffy håndjern, lekepisker og bind for øynene.

– Vi fødes med en seksuell grunnpakke, og den får vi veldig tidlig. Gjerne i to til seks årsalderen, men så kan vi få nye impulser underveis. Den seksuelle grunnpakka vil vi alltid falle tilbake til, men nye impulser er med på å sprite opp sexlivet, forklarer sexologen.