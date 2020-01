Kari (72) måtte selv betale for operasjon – kan være rammet av ny EØS-skandale

Drammen-kvinnen anslår at hun har brukt mer enn en million kroner på behandlingen i utlandet. For Kari Buøen (72) startet problemene da hun ble påkjørt bakfra for mange år siden.

Buøen opplevde at hun ikke fikk hjelp i Norge med store smerter og helseplager etter ulykken. Løsningen ble operasjon og behandling i Tyskland og Belgia. Hun merket god bedring av dette.

– Jeg klarte å begynne å kunne stå, å gå og så videre, forteller hun.

Betalte selv

TV 2 møter Buøen hjemme i Drammen, i leiligheten hvor hun nå bor.

72-åringen har betalt behandlingen i utlandet av egen lomme.

– Først brukte jeg av pengene jeg solgte barndomshjemmet mitt for. For det koster å operere, også i utlandet, sier hun.

Kari har jobbet som lærer for innsatte i fengsel og har også studert jus. Jusen hjalp henne da hun var en av flere nordmenn som klaget Norge inn til ESA, for brudd på EUs pasientdirektiv.

ESA overvåker at Norge følger EØS-avtalen. Gjennom EØS-avtalen har nordmenn rett til behandling i utlandet på visse vilkår. Rett før jul kom beskjeden om ESA bringer denne saken inn for EFTA-domstolen, som skal avgjøre om Norge bryter EUs pasientdirektiv.



ESA mener Norge har operert med regler som begrenser tilgang til sykehusbehandling i utlandet. Reglene strider, ifølge ESA, mot viktige prinsipper om pasientrettigheter, koordinering av trygderettigheter, og om friheten til å motta sykehustjenester.

Buøen håper Norge blir dømt EFTA-domstolen.

– Norge burde selv klare å se hvordan de har sviktet. Det mener jeg, sier hun.

– Hvor blir det av ydmykheten?

Helsepartiet sier de har mottatt mange henvendelser om saken. Både fra pasienter som er fortvilet over at de ikke har fått behandling i utlandet, og de som har betalt for behandlingen selv.

KRITISK: Lise Askvik i Helsepartiet. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Nav-skandalen burde være en vekker. Men i stedet for å si at dette skal vi ta til etterretning og vi beklager hvis vi har feiltolket, så ser vi en helseminister som gjentatte ganger sier; «EØS tar feil og dette kan jeg mye bedre enn dem. Jeg bryr meg ikke noe om det», sier Lise Askvik, leder for Helsepartiet.

– Hvor blir det av ydmykheten og respekten for internasjonal lov, fortsetter hun.

