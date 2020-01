Alan Walkers manager, Gunnar Greve (37), har gått til søksmål mot ekspartner i selskapet MER Management, Gilbert Lunde (32), skriver Bergensavsien.

Arrestasjon

Tvisten skyldes en episode som skjedde i februar i fjor da det oppstod dramatikk i forbindelse med en Alan Walker-konsert på The Belasco Theater i Los Angeles.

Klassekampen skrev i oktober 2019 at tre personer i Walkers følge ble arrestert av amerikanske immigrasjonsmyndigheter i Seattle. De tre involverte hadde forsøkt å komme seg inn uten arbeidsvisum.

Grov uaktsomhet

Som følge av denne episoden sa Alan Walkers turnémanager opp sin stilling i etterkant. Måneden etter valgte Gunnar Greve-selskapet MER Management også å avskjedige den ansvarlige avdelingslederen, Gilbert Lunde, som en konsekvens av den «grove uaktsomhet som var utvist» i forbindelse med USA-turen, ifølge Klassekampen.

Stridens kjerne

Gunnar Greve har gått til søksmål for å overta Lundes aksjer i Mer-konsernet. Ifølge sluttinnleggene i saken vil Greve ha Lundes eierandel på 23,3 prosent for like i underkant av 400.000 kroner.

Sluttinnleggene, som BA har fått tilgang til, ruller også opp kjernen i konflikten mellom de to tidligere businesspartnerne, som har vært med å bygge Walkers karriere over flere år. Det Lunde og Greve strides om, er en spesifikk klausul i aksjonæravtalen.

– Uten Gunnar Greve hadde ikke MER Group eksistert, sier Gunnar Greves advokat, Håkon Berge, i retten.

Fengsel i USA

Bakgrunnen for avskjedigelsen av Lunde skyldes at han og to til i Walker-crewet satt i fengsel i tre dager, og dette gikk kraftig utover resten av turnéen til Alan Walker, som ble forringet.

– Lunde opplevde at Greve mente han måtte dekke inn det tapte i forbindelse med visumtrøbbelet. Og her startet krangelen mellom de to, sier Lundes advokat, Næstvold.

Gilbert Lunde ble fratatt stillingen sin i Mer 21. februar 2019. Han ble sykmeldt en uke senere. Rettsaken fortsetter i Oslo tingrett denne uken.