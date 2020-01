Natt til onsdag delte realitystjernen Kim Kardashian West (39) en gladnyhet til alle som ønsker å se filmen «Just Mercy.»

«Keeping Up With the Kardashians»-stjernen, som også er gift med rapperen Kanye West (42), skriver nemlig at hun og ektemannen har blitt så rørt av «Just Mercy» fra 2019, at de ønsker at alle som vil skal få se den.

Kjøpt opp kinosaler

Dermed har superparet kjøpt kinobilletter for fullsatte kinosaler over hele USA, slik at hvem som helst kan vinne billetter og få se filmen gratis.

«Jeg ble så rørt etter å ha sett #JustMercy, at Kanye og jeg ønsker å forsikre oss om at du også får sjansen til å se den. Derfor støtter vi @werepjustice ved å kjøpe kinosaler over hele landet for å gi deg sjansen til å vinne billetter til en filmvisning.»

OPPFORDRING: Skjermdump av posten som Kim Kardashian West delte på sin Instagram Story natt til onsdag. Foto: Skjermdump/Instagram.

Filmen, som kom ut i september 2019, er en dramafilm regissert av Destub Daniel Cretton, med flere kjente skuespillere som blant annet Michael B. Jordan og Jamie Foxx i rollene.

Handlingen i «Just Mercy» er basert på den sanne historien om Walter McMillian, som ved hjelp av sin advokat Bryan Stevenson anker drapsdommen sin i 1986, etter at han ble uriktig dømt.

Filmen fikk middels oppmerksomhet i media da den kom ut, men det spørs om dette vil endre seg nå etter Kardashian Wests stunt.

Studerer jus

I april 2019 ble det kjent at Kim Kardashian West er såpass opptatt av jus, at hun har begynt å studere til å bli advokat.

Realitystjernen er for tiden stasjonert som lærling hos et advokatfirma basert i California, og planlegger å ta eksamen for å bli strafferettsadvokat.

West har allerede, ved hjelp av andre advokater, hjulpet flere personer til frikjennelse som hun mener har blitt utsatt for justismord.