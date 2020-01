Vitner på stedet: Ble enige om å lyve for politiet

– Vi visste ikke hvordan vi skulle reagere, og vi visste ikke hva som kom til å skje med ham. Så tenkte vi at folk ikke skulle snakke om at N.N. (tiltalte) hadde gitt han juling, sier vitnet.

Tiltalte benekter å ha bedt noen av vitnene om å forklare seg uriktig for politiet, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Ifølge et av vitnene hadde tiltalte tårer i øynene mens han ba guttene om ikke å ringe ambulanse. I stedet skal tiltalte ha lånt telefonen til en av guttene og ringt en eldre kamerat med bakgrunn fra Forsvaret.

Kameraten, som er straffedømt som del av den kriminelle Holmlia-gjengen Young Bloods, kom etter få minutter og satte i gang livreddende førstehjelp. Det skal også ha vært han som beordret at noen ringte ambulanse.

– Var helt fra seg

Ifølge vitnenes forklaring ble to av dem med i ambulansen til Rikshospitalet. Et av vitnene hevder at han ropte etter dem at de måtte snakke sant til politiet, fordi han var redd for at en løgn kunne svekke mulighetene for å redde 16-åringen.

– Jeg er ikke venn med N.N. (tiltalte) i dag, men han var vennen min på den tiden. Jeg kan si med hånden på hjertet at han ikke mente at det skulle gå så galt. Han var helt fra seg, forklarer et av vitnene.

Tiltalte har i sin forklaring bestridt at han forhindret noen fra å ringe ambulanse på et tidligere tidspunkt.

Vitner husker lite

Under åstedsvitnenes forklaring var det flere som husket svært lite fra den tragiske mandagen for to og et halvt år siden.

PÅ SKOLEN: Hendelsen skjedde mens 16-åringen var på skolen. Han var uker fra å fullføre tiendeklasse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Særlig to av vitnene hevder de ikke husker stort fra det som skjedde, noe som fikk dommer Kim Heger til å reagere kraftig:

– Hva er det med denne gjengen og hukommelsen deres? Det er ganske spesielle ting som har skjedd her! påpekte Heger.

– Det er fordi det har skjedd for over to år siden, gjentok et av vitnene flere ganger.

Begge vitnene hevder de ikke er redde for represalier fra miljøet dersom de forklarer seg, og at de faktisk har glemt mesteparten av det som skjedde.

Under rettssaken satt personer med tette koblinger til den kriminelle gjengen Young Bloods blant publikum. I tidligere saker der Young Bloods-medlemmer har vært involvert, har tause vitner vært et kjempeproblem for politiet.

Selv har tiltalte i avhør fått spørsmål om sin tilknytning til Young Bloods. Han sier han ikke har noen kjennskap til gjengen.