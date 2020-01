Norge henter hjem IS-siktet kvinne og hennes barn

SISTE: Fremskrittspartiet tar dissens i regjering på saken, sier partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til TV 2.

– FrP tar tar dissens i regjering. Vi har vært imot det hele veien. Vi har åpnet for å hente barna. Hun har brukt barna for å få en billett til Norge, og det er uansvarlig. Vi kunne hjulpet barna og derfor tar vi dissens i regjering, sier Helgheim.

– Siv Jensen har sagt dere ikke skal løfte finger?

– Det er et stort flertall som overkjører FrP. Det er ille, men det er ekstremt viktig å sørge for at det blir ført en stram innvandringspolitikk.

– Men klarer dere det når dere får nederlag som dette? Per-Willy Amundsen har kalt det selvskading?

– Vi er i en situasjon hvor man tar imot langt flere asylsøkere enn hva som er normalt, men Norge tar imot færre. Det er et flertall for oppmykninger, men dette er ille.

Kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem, skriver Aftenposten.

Den IS-siktede kvinnen og hennes to barn ble ført over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid.

Aftenposten skriver at uttransporteringen bekreftes av flere hold, blant annet av Abdulkarim Omar, som er sjef for utenrikssaker i den kurdiskkontrollerte delen av Syria.

Regjeringen har snudd

Statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen har dermed snudd i saken. Tidligere ikke har de ikke åpnet for å hente tilbake IS-mistenkte kvinner.

Den 29 år gamle kvinnen blir dermed den første IS-mistenkte kvinnen som blir hentet tilbake til Norge, etter å ha vært i et IS-kontrollert område.

– Dersom dette stemmer, er det veldig bra og et viktig gjennomslag for KrF i regjering. KrF har siden landsmøtet i april vært åpen for en slik løsning, skriver tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide i en kommentar på Fac ebook.

Venstre-leder Trine Skei Grande, skriver i en epost til NTB at hun er glad og lettet over at de uskyldige og sårbare barna og deres mor nå er trygt på vei tilbake til Norge.

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grande.