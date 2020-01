Torsdag 13. september 2018 kom nyheten om at kraft-traderen Einar Aas fra Grimstad hadde gått på et enormt tap i kraftmarkedet.

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, og dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», het det i pressemeldingen fra Aas.

Aas hadde slått seg opp på kraft-trading, og i en årrekke figurert nær toppen av skattelistene.

Analytiker

Tirsdag skriver bransjenettstedet Montel at Aas har fått ny jobb. Rundt 16 måneder etter veddemålet som gikk galt, har Branden Forvaltning ansatt Aas som kraftanalytiker.

– Han begynner som analytiker. Det er det han skal gjøre hos oss, sier styreleder Åsmund Haugsvær til Montel.

Aas begynte i jobben 1. januar, og skal ifølge Haugsvær ikke utføre handelsaktivitet.

Fra to milliarder til null

I 2016 var Aas den personen i Norge med høyest skattelignet inntekt, med nærmere 833 millioner kroner. Han betalte da over 226 millioner kroner i skatt.

I skattelistene for 2017 kom det frem at Aas led store tap også i 2017, året før han «mistet alt».

I 2016 hadde kraftspekulanten en formue på over to milliarder, nærmere bestemt 2.171.043.833 kroner. I løpet av 2017 ble formuen krympet med over en halv milliard kroner, til 1.642.860.442 kroner.

I skattelistene for 2018 står Aas oppført med en formue på 0. Det samme gjelder inntekten og skatten.