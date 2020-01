Raja: – Staten bør ikke ta liv

– Jeg tror mange er imot fordi de mener det er problematisk at staten skal gå inn og ta et liv. Den argumentasjonen forstår jeg, men eierskapet til sin egen kropp veier tyngre, fortsetter Hansmark.

– Abid Raja og Sveinung Rotevatn står på hver sin side i saken. Tror du dette kan bli en del av lederstriden?

– Jeg tror ikke det. Det er så mange spørsmål som skal opp. Jeg vet Abid og Sveinung har sine meninger, og de har nok ikke endret mening. De får kjempe for det de tror på, og legge lederkabalen til side.

Raja: – Hører ikke hjemme

Abid Raja, som vil inn i ledelsen i Venstre, sier «staten ikke bør ta liv».

Han lover at han vil kjempe mot aktiv dødshjelp på landsmøtet.

– Jeg er helt enig med vår tidligere justisminister Odd Einar Dørum og vår folkekjære ordfører Alfred Bjørlo. De målbærer sosialdemokratiske Venstre på et godt vis. Staten bør ikke ta liv, og det senker terskelen for når et menneske blir en byrde for familiene. Dette er ikke tuftet på de sosialliberale prinsippene. Jeg har aktivt jobbet imot standpunktet om aktiv dødshjelp på alle Venstres landsmøter. Det vil jeg også gjøre i fortsettelsen og jeg er helt på linje med Dørum, Bjørlo og komiteens leder, sier Raja til TV 2.

Han mener aktiv dødshjelp vil være å dra samfunnet i feil retning.

– Det er ikke statens oppgave å ta livet til sine egne borgere. Staten skal gi aktiv smertelindring og helsehjelp. Når folk blir veldig syke, føler de noen ganger at de er en belastning for familien og kan føle det er bra for familien om de forsvinner. Aktiv dødshjelp vil dra samfunnet i en feil retning og det hører ikke hjemme i et sosialliberalt parti. Rettighetene og menneskeverdet skal stå sentralt.

– To navn som ofte nevnes i lederspørsmålet ønsker det motsatte av hverandre. Viser dette forskjellen på hvilket Venstre dere ønsker?

– Mitt standpunkt bør være kjent fra før i partisammenheng og jeg mener dette er en diskusjon vi gjerne kan ta, men et sosialliberalt parti skal ta vare på menneskerettighetene og menneskeverdet. Jeg er veldig glad for at vår folkekjære ordfører, tidligere justisminister og komitéleder er imot. Vi skal ikke bli et liberalistisk parti, vi skal fortsette å være sosialliberalistisk parti, svarer Raja.

Sveinung Rotevatn lovet tirsdag kveld å kommentere saken. Han har ikke svart på TV 2s henvendelser onsdag.

Skei Grande er motstander

Trine Skei Grande er en kraftig motstander av aktiv dødshjelp.

I 2017 da landsmøtet tok stilling til et forslag om å utrede aktiv dødshjelp, sa Skei grande.

– Når staten skal organisere å ta livet av egne borgere, kommer du i et umulig grenseland der du kan gjøre feil. Dette er den mest ultimate feilen en stat kan gjøre.

Ifølge NTB sa hun også at hun har en prinsipiell holdning om at en stat ikke skal «drepe sine borgere».