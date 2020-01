Politiet holdt tirsdag en pressekonferanse der de ga siste oppdatering i saken.

– Vi har siktet en ung mann for drap eller medvirkning til drap. Han er ikke pågrepet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun utelukker ikke at flere er involvert, men politiet har per nå ikke siktet noen. Det er heller ingen flere som er mistenkt.

Politiet vil ikke gå ut med navn eller bilder per nå.

– Men vi jobber med å pågripe han. Vi gjør ulike ting for å komme i kontakt med ham, eller noen som vet hvor han er, sier Metlid.

Dermed er fremdeles ingen pågrepet i saken. Metlid opplyser at den siktede ikke er kjent for politiet fra før. Hun vil ikke kommentere om vedkommende er tilknyttet et kriminelt miljø.

Internasjonalt etterlyst

De undersøker om det kan dreie seg om et personlig motiv, eller om det er knyttet til en uenighet i det kriminelle miljøet i Oslo.

Personer TV 2 har snakket med har avvist at Kara tilhørte et kriminelt miljø. Likevel har møtte han i retten ved to anledninger. Den ene gangen ble han frikjent, mens han nylig ble ilagt et forelegg på noen tusen kroner etter at retten fant ham skyldig i å ha deltatt i en slåsskamp på Mortensrud i Oslo i juni 2019.

Nå ber politiinspektøren om at de som kan vite noe kontakter politiet.

– Vi ønsker mer informasjon. Vi ser at det gir resultater å være ute i media, sier hun.

Den siktede mannen er nå etterlyst nasjonalt og internasjonalt. på spørsmål om politiet har kontaktet grenseoverganger, svarer Metlid at politiet har gjort tiltak som er naturlige å gjøre når de etterlyser mennesker internasjonalt.

Tildekket ansikt

Halil Kara ble skutt på åpen gate på Søndre Nordstrand fredag kveld.

En gjerningsperson ble sett løpende fra stedet. Vedkommende skal ha hatt ansiktet tildekket, men mandag var fremdeles ingen pågrepet.

Politiet har ikke ønsket å spekulere i hva som kan ha vært gjerningspersonens motiv, men opplyste mandag at de mener drapet virket målrettet, og utelukket ikke at det kan være planlagt.

Tirsdag sier politiinspektør Metlid at politiet oppfordrer den unge mannen fra Oslo til å melde seg for politiet.

De vurderer løpende om de vil gå ut med bilde og navn i en etterlysning. Metlid sier det er hensyn til etterforskningen som gjør at de ikke går ut med mer informasjon om den siktede.

Minnestund

Halil Kara ble født i Drammen, og i tenårene flyttet han og familien til Mortensrud i Oslo.

Til daglig jobbet han som vikar på en lokal skole, og skal ha vært godt likt av elevene.

Han etterlater seg også en kjæreste. Karas onkel fortalte TV 2 tirsdag at de skulle forlove seg.

Tirsdag klokken 17 skal det holdes minnestund for Kara Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Der skal venner og familie samles, og det skal tas farvel med bønn.

Deretter skal Kara fraktes til familiens hjemby Antalya i Tyrkia, der han skal gravlegges torsdag.