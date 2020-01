Det er i sin nye podcast, «American Glutton», at Suplee, som spilte «Randy» i hitserien «My Name Is Earl», prater om det oppsiktsvekkende vekttapet.

Han sier at han har hatt et vanskelig forhold til mat i over 20 år, og at han som tiåring veide 90 kilo.

Det var etter at besteforeldrene hans forsøkte å begrense måltidene hans, at han fikk et vanskelig forhold til mat.

– Jeg hadde en slag tanke om at mat var noe folk ikke ville at jeg skulle ha. Hvis jeg ønsket å ha mer, så måtte gjøre det alene. Det ble noe jeg holdt skjult for andre, sier han i podcasten.

Slik tok han grep

Han forteller at han lenge hadde for vane å oppsøke døgnåpne hurtigmatrestauranter på nattestid, hvor han spiste for både to og tre.

JOJO-SLANKER: Ethan Suplee anslår at han har gått opp og ned til sammen 450 kilo. Foto: AP

– Da jeg var tenåring, gikk jeg ut på nattklubber sammen med vennene mine. Jeg følte meg aldri komfortabel med å spise foran folk, men på vei hjem fant jeg en døgnåpen drive-through og spiste tre måltider like før leggetid, forteller han.

På sitt tyngste veide Suplee 240 kilo.

Han sier at han flere ganger forsøkte å slanke seg, og at han flere ganger gikk ned mange kilo – og at han deretter gikk opp minst like mange.

– Totalt har jeg vel gått opp og ned 450 kilo, sier han i podcasten, hvor hans følgere får ta del i hans nye liv.

På Instagram-siden sin har han lagt ut en rekke bilder, hvor man ser ham løfte vekter og flekse muskler.

Jo tyngre, jo flere jobber

Han sier at han en gang bestemte seg for å gi seg med slankekurene, men at det var lettere å få seg skuespillerjobber som overvektig.

– En gang tenkte jeg: «Vel, faen ta, jeg må bare bli feit igjen fordi det er best for jobben». Og helt ærlig: Det var det, sier han.

Suplee, som også er kjent fra «Remember The Titans» og «American History X», sier at han i fjor fikk nok av jojo-slankingen, og at han bestemte seg for å få et godt forhold til både mat og trening.

RØD LØPER: «My Name Is Earl»-skuespillerne Jaime Pressly, Jason Lee, Ethan Suplee, Nadine Velazquez og Eddie Steeples ankommer «Evening with «My Name Is Earl» under Academy of Television Arts and Sciences i Los Angeles i 2006. Foto: AP

Han reduserte kaloriinntaket med 20 prosent og begynte å spise produkter med mye proteiner, og han begynte å trene.

Nå trener han seks ganger i uka, og han forteller at han nå kan løfte hele 180 kilo i benkpress.

Ett mål

I podcasten sier han at han kommer til å jobbe hardt for å ikke legge på seg igjen.

– Jeg har mitt overfladiske mål. Jeg går for det. Jeg ønsker å ta det dobbelte av vekten min i markløft, sier han.