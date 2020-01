Bjarne Brøndbo har hatt en eventyrlig karrière som vokalist og frontfigur i et av Norges aller mest kjente band, D.D.E.

Men suksessen har kostet.

Da Brøndbo levde livet som popstjerne, måtte kona ta seg av både hjemmet og de tre sønnene. I tillegg måtte hun forholde seg til alle damehistoriene.

– Vi hadde veldig mye telefoner på natten. Det var fryktelig slitsomt, så vi måtte få hemmelig telefonnummer begge to, avslører Greftegreff.

Vernet seg selv og barna

Hun forteller videre at hun ble forbanna, men at det var lite hun kunne gjøre med det og at temaet aldri ble tatt opp.

– Han prøvde vel å skjule det i mest mulig grad, vil jeg tro, sier hun.

– Jeg vernet meg og ungene fra å vite, innrømmer Greftegreff videre.

– For du visste, men du orket ikke å vite, spør Annette Numme.

– Jeg skjønte jo det. Men nå får jeg jo fortalt alle damene at jeg vet det, smiler hun.

– Det sitter for dypt og vil aldri bli tilgitt, slår hun fast.

– Jeg er ikke stolt av den biten av livet, men det er jo en bit av livet det også, innrømmer Brøndbo.

– Det har vært tøffe tak, sier han.

Flere plusser enn minuser

Til tross for et tidvis turbulent forhold, har de to holdt sammen i over 30 år.

– Det hadde ikke behøvd å være sånn, men om du tar alle plussene og minusene oppi en boks, så er det klart flere plusser, sier Greftegreff.

Brøndbo er dog glad for støtten han har fått hos sin bedre halvdel.

– Lise har tatt støyten hjemme, slik at jeg kunne gjøre det jeg gjorde. Jeg behøvde ikke å tenke på det, og i etterkant er det jo forferdelig at jeg bare la det ansvaret over på henne. Men jeg tenkte at da jobber jeg for min karrière, men også for vårt felles liv, forklarer Brøndbo.

Nå drømmer de om å bli besteforeldre og nyter livet sammen.

– Vi har det fantastisk bra i lag. Han er høyrearmen min, sier Greftegreff.

– Og du er venstrearmen min. Når vi er i lag er vi på et vis hel. Lise er en fantastisk dame, avslutter Brøndbo.