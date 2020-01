Kian Aliffe fra Llangennech i Wales var på besøk hos bestemoren da han hørte en underlig lyd komme fra badet.

Tenkte raskt

Aliffe fant ut at lyden kom fra badekaret, der bestemor Angela Jones (51) hadde fått et anfall. Hun lå med øynene vidåpne og fløyt i vannet.

Den snartenkte gutten husket en video han hadde sett på YouTube, der en jente ble reddet fra å drukne.

– Jeg husker at jeg så dem trekke jenta opp av vannet, så jeg visste at jeg måtte prøve å lene hodet til bestemor bakover og tømme badekaret for vann, sa 9-åringen til bilde- og nyhetsbyrået Wales News Service, som var de første som omtalte saken.

Får ros

Skolegutten sørget for at bestemoren var ute av drukningsfare, og løp til naboen for å få hjelp. Da de ikke åpnet opp etter at han hadde banket på døren, ringte han nødnummeret og deretter moren, Hailey Davies.

Moren hadde ikke sett de ubesvarte anropene før hun kom hjem, ifølge nyhetsbyrået.

– Med en gang jeg kom hjem skjønte jeg at noe var galt. Jeg så Kian sitte utenfor huset, han sa at han ventet på ambulansen.

Både hun og faren Calum Aliffe er svært stolte over sønnen.

– Jeg kan nesten ikke tro det. Ikke mange voksne hadde visst hva de skulle gjøre i den situasjonen. Jeg ville ikke klart å være så snartenkt, så det faktum at han var helt alene og ikke fikk panikk, er fantastisk.

Det viste seg at anfallet skyldtes at det hadde kommet væske i hjernen. Bestemoren er fortsatt på sykehuset, men på bedringens vei. Ifølge legene skal barnebarnet ha en stor del av æren for det.

Davies sier at hun tidligere har vært skeptisk til hvor mye sønnen har vært på internett, men innrømmer at hun kan takke YouTube i dette tilfellet.

– Jeg sier alltid til ham at han må komme seg av internett, men han sier at den eneste grunnen til at han visste hva han skulle gjøre, var fordi han hadde sett en video på nettet.