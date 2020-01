Norske fengsler har fått massiv kritikk på grunn av omfattende bruk av isolasjon. I juni sendte Sivilombudsmannen en særskilt melding til Stortinget, hvor han slo alarm om at Norge brøt internasjonale konvensjoner.

Tirsdag har kontroll- og konstitusjonskomiteen høring på Stortinget om meldingen.

– Når jeg blir spurt om hva som er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge, svarer jeg isolasjon av innsatte i norske fengsler og behandling av innsatte med psykiske lidelser. Det har jeg svart lenge, sa NIM-leder Adele Matheson Mestad i Stortingets høring tirsdag.

Hun peker på to viktige utgangspunkter for kritikken, som er at innsatte har like menneskerettigheter som alle andre, og at isolasjon er både skadelig og farlig for mennesker.

– Det er bare et tidsspørsmål før det foreligger fellende dommer mot Norge i nasjonal eller internasjonal rett, sa Mestad.

For få ansatte

I meldingen som er bakgrunn for høringen, kommer det fram at uegnede bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon i norske fengsler.

Mestad trekker fram dette punktet som ett av tre særlig alvorlige forhold i meldingen.

– Det andre er ivaretakelsen av innsattes psykiske helse, og særlig når det gjelder tvangstiltak overfor dem. Og det tredje er manglende kontrollorganismer og svakheter ved eksisterende tilsynsorganer, som at de ikke har fri rettshjelp, sier hun.

Rådet for psykisk helse opplyste om at hele 92 prosent av innsatte har tegn på psykiske lidelser, og fremholdt at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser.

– Helseskadelig

Røde Kors deltar også i høringen, etter de tidligere tirsdag lanserte sin rapport om isolasjon i norske fengsler.

Røde Kors har besøkt norske fengsler siden 1960. Høsten 2019 sendte Røde Kors ut et skjema på e-post til de 423 frivillige visitorene. 81 svarte, og delte sine erfaringer fra sine møter med innsatte. Det har resultert i rapporten som legges fram tirsdag.

– Røde Kors mener at innsatte må ha minst tolv timer fellesskapstid hver dag. Slik er det ikke i dag. Tvert imot er det utstrakt bruk av isolasjon. Vi deler Sivilombudsmannens bekymringer, sa generalsekretær Bernt Apeland i Norges Røde Kors i høringen.

Her er hovedfunnene fra Røde Kors' rapport:

Isolasjonsbruken i norske fengsler er helseskadelig. Isolasjon rammer ofte en gruppe innsatte som allerede er utsatt på grunn av dårlig helse, rusproblemer eller andre alvorlige utfordringer.

Isolasjonsbruken i norske fengsler kan skade mulighetene for rehabilitering og god tilbakeføring til samfunnet.

Lav bemanning i fengslene er en sentral del av grunnen til manglende aktivitetstilbud, og den høye bruken av isolasjon.

Medmenneskelig kontakt og samtaler med en nøytral aktør utenfra fengselet bidrar til å forebygge isolasjon og dempe isolasjonsskader.

Saken oppdateres!