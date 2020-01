– Vi er i dyp sorg. Vi klarer ikke fatte hvordan dette kan ha skjedd, sier Halils onkel, Suleyman Kara til TV 2.

Han beskriver nevøen sin som alltid blid.

– Han ga meg alltid en klem da vi traff hverandre, og han var veldig pratsom.

Onkelen forteller at Kara var mye med vennene sine, og at familien de siste dagene har sett hvor mye han betydde for nærmiljøet.

– Telefonen min har ikke sluttet å ringe. Mange tusen har kommet innom for å vise medfølelse, det er vi veldig takknemlige for, sier han.

Skulle forlove seg

Halil Kara ble født i Drammen, og i tenårene flyttet han og familien til Mortensrud i Oslo.

Til daglig jobbet han som vikar på en lokal skole, og skal ha vært godt likt av elevene.

Han etterlater seg også en kjæreste, som nå har det svært tøft, forteller onkelen.

– Halil skulle forlove seg med henne i år. Hun er helt knust. Vi snakker med henne, men hun har det veldig tøft, sier han.

MINNESMERKE: Venner og bekjente har lagt ned blomster utenfor kiosken der Kara ble skutt og drept. Foto: Mathias Ogre

Tirsdag klokken 17 skal det holdes minnestund for Kara Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Der skal venner og familie samles, og det skal tas farvel med bønn.

Så skal Kara fraktes til familiens hjemby Antalya i Tyrkia, der han skal gravlegges torsdag.

Ingen pågripelser

Halil Kara ble skutt utenfor Prinsdal grill på Søndre Nordstrand i Oslo, fredag kveld.

Nødetatene rykket til stedet. Der fant de Kara bevisstløs på bakken. Hans kamerat hadde blitt påført flere knivstikk i et basketak.

ÅSTED: Prindsal grill på Søndre Nordstrand i Oslo. Foto: Mathias Ogre

Det ble gitt livreddende hjelp til Kara, men livet sto ikke til å redde.

Mandag ettermiddag opplyste politiet at de ikke hadde hatt et stort gjennombrudd i saken, og at de fremdeles står uten mistenkte. De ønsker ikke å gå ut med hvilke teorier de har knyttet til motiv.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i motiv nå, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Det er observasjoner om at det kun var én gjerningsmann på åstedet, men politiet utelukker ikke at det kan være andre medvirkende. Politiet mener drapet fremstår målrettet. De åpner også for at drapet kan ha vært planlagt.

Gjerningsmannen hadde dekket til ansiktet, noe som har gjort etterforskningen vanskeligere for politiet.

Karas onkel forteller at de ikke kan forstå hva som kan ligge bak drapet.

– Vi skjønner ikke. Vi har vurdert mange teorier med politiet, men jeg klarer ikke forstå gjerningsmanenn, eller hvem det skal være, sier han.