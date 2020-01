– Hadde ikke sjans til å se at han hadde det tøft

Anne Giljebrekke var i full gang med planleggingen av Arendalsuka, da hun 9. august i fjor fikk en urovekkende mail. Avsender var Thomas Giljebrekke Tangerud, Annes sønn.

Mailen startet med et «unnskyld».

– Deretter stod det: «Jeg vet at mange av dere ikke vet at jeg sliter, men..», også begynte han å forklare. Etter hvert som jeg leste gikk det kaldt nedover ryggen på meg. Jeg prøvde å ringe han, men fikk ikke svar. Derfor ringte jeg Mick. Vi fant fort ut at det var veldig alvorlig, men vi visste ikke noe da vi heiv oss i bilen til Oslo, forteller Anne.

Mick og Thomas var bestevenner og bodde sammen i Oslo. De to vokste opp sammen i Søgne, hvor familiene deres fortsatt bor. De to kompisene pleide å finne på mye tøys sammen, men da Mick fikk telefon fra en bekymret Anne, forstod han med det samme at dette ikke var en dårlig spøk.

– Hun trengte bare å si at ho hadde fått en beskjed hvor det stod «unnskyld», da skjønte jeg allerede at det var noe galt. Da gikk det opp for meg at jeg måtte prøve å finne han, sier Mick.

BESTEVENNER: Mick og Thomas var bestevenner og bodde sammen i Oslo. Foto: Privat

Ingen visste sannheten

Thomas ble bare 27 år gammel. Moren Anne beskriver han som en morroklump og klassens gladeste gutt. Han var alltid i front, likte å få folk til å smile og le, og ble venn med alle han møtte. De tre søstrene hans sier de ikke kan huske han som sur eller sint. Men ingen visste hvordan Thomas egentlig hadde det.

– Jeg får daglig spørsmål om «hvorfor?», og jeg sitter fremdeles uten svar på hvorfor nå – hvorfor gjorde han det. Han var en kjempeglad gutt, var populær i guttegjengen, og har alltid vært en showman. Han er veldig glad i oss – jeg sier er enda, jeg.

Trenger du å snakke med noen? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Helsenorge.no

Heller ikke han som var hans nærmeste i Oslo kunne gjennomskue det Thomas følte på innsiden.

– Jeg hadde aldri klart å se det. Han var alltid så glad, og vi stilte ikke spørsmål til det. Når man ser noen som er så blid, så tenker man at han ikke har problemer i livet, det gjorde i hvert fall jeg. Jeg hadde ikke sjans til å se at han hadde det tøft på innsiden, forteller Mick.

#Ikke1til

Helt fra første stund har Anne og Mick valgt å være åpne om det som skjedde. Til tross for dyp sorg, har mamma Anne nylig startet podkasten «Selvmordspodden», i håp om at noe slikt ikke skal ramme andre. Derfor har hun valgt å bruke hastaggen #Ikke1til i podkasten.