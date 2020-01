Jørgen (22) klar for MLS-klubb

Den ferske Timbers-spilleren drar snart over til USA for å slutte seg til sin nye klubb. Det går uansett litt tid før Oland får vist seg frem i kampsammenheng. Nordmannen opererte ankelen før jul, og er noen uker unna å kunne være tilbake for fullt. MLS-sesongen starter i slutten av februar.

Timbers havnet på sjetteplass i den vestlige avdelingen i 2019-sesongen. Klubben har vunnet sluttspillet én gang. Det var i 2015, med blant andre Adam Larsen Kwarasey på laget.

Barndomsvenn med Ødegaard

Med fersk proffkontrakt i boks, går Oland i fotsporene til sin verdenskjente kompis og tidligere lagkamerat: Martin Ødegaard.

– Vi har spilt sammen fra vi var veldig små. Først i Drammen Strong, så i Strømsgodset. Vi holder kontakten og snakker sammen i ny og ne. Det er veldig gøy å se hvordan han klarer seg i La Liga. Jeg visste at han kom til å god, så det er veldig moro.

– Hvordan var det å spille forsvar mot Ødegaard på trening tidligere?

– Det var et mareritt. Han hadde altfor kjappe retningsforandringer for en lang spiller som meg, sier Oland med et smil.

Heldigvis spiller ikke Ødegaard i MLS. Men det er flere nordmenn i ligaen allerede. I skrivende stund er Adama Diomande (LA FC), Ola Kamara (DC United) og Jørgen Skjelvik (LA Galaxy) de norske innslagene. I tillegg er Ronny Deila, som også har bakgrunn fra Godset, nylig ansatt som trener for New York City.