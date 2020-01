Mandag ble en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene funnet døde utenfor Bergen.

– Vi etterforsker bredt, og en hypotese er at de kan ha blitt drept et annet sted og fraktet til funnstedet, sa påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Hospits

Siden tirsdag morgen har politiet jobbet ved et hospits på Kronstad ved Store Lundegårdsvannet i Bergen.

Ved 12-tiden er det satt opp et telt like bak huset, og kriminalteknikere er på plass.

Politiet ønsker ikke kommentere ovenfor TV 2 hvorvidt dette har noe med drapssaken å gjøre.

De har imidlertid uttalt at de to avdøde er kjenninger av politiet, og at de etterforsker i kretsen rundt dem.

To personer er pågrepet, en mann i 30-årene og en mann i 50-årene. Disse skal avhøres tirsdag ettermiddag.

Politiet utelukker heller ikke at det kan komme nye pågripelser i saken.

Funnet døde

Det var ved 12-tiden mandag at politiet fikk melding fra turgåere om at det var funnet en rekke gjenstander ved Gullfjellsveien i Bergen kommune.

En politipatrulje rykket ut, og fant da en kvinne død. Da ytterligere undersøkelser ble satt i gang, ble også en mann funnet død like ved.

Politiet sier de ikke kan være sikre på at det er snakk om et drap, men at dette er en av hypotesene deres.