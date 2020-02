Svarer etter reaksjoner i sosiale medier – dette er alkoholreglene i villaen

Særlig ett tema går igjen når TV-seerne diskuterer det norske datingprogrammet Love Island, som i vinter sendes på TV 2:

Hvorfor drikker ikke deltakerne seg fulle?

Særlig brukerne av den anonyme ytringsplattformen Jodel har ergret seg over det minimale inntaket av alkohol i Love Island-villaen.

– De har ikke tatt høyde for at nordmenn er kleine j*vler som trenger alkohol som sosial smøring. Trenger ikke fylla, men gi dem litt mer enn et glass bobler, sånn at de blir litt tipsy, skriver en Jodel-bruker.

– Hvorfor drikker de ikke mer, skriver en annen.

Vil ikke ha fokus på fyll

I godt etablerte realitykonsepter som Paradise Hotel og Ex on the beach er det ofte høy promilleføring, skandalefaktor og mye intrigemakeri.

Slik skal ikke Love Island være, sier TV 2.

– Love Island er ikke et program som dreier seg om alkoholfylte fester, men om å finne kjærligheten. Fokuset vårt i programmet er å følge de engasjerende relasjonene og historiene mellom deltakerne, forklarer pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Produksjonen bestemmer

Han røper også at det er opp til produksjonen når deltakerne skal ha mulighet til å drikke alkoholholdig drikke.

– De har ikke tilgang på alkohol selv i villaen, men får servert noe vin eller øl om kvelden, dog i begrensede mengder. Dette er fordi vi ikke ønsker at deltakerne skal miste kontrollen over seg selv, sier Dahl.

Konseptet er allerede godt etablert i land som Storbritannia, Australia, USA og Tyskland, og også her har seerne fundert på hvordan alkoholserveringen fungerer.

– Ingen grense

Det har lenge vært spekulert i om produksjonen har satt en fast grense på antall enheter hver deltaker får daglig. Ifølge Daily Mail avkreftet sjefprodusenten for den britiske versjonen dette i 2018.

– Det er ikke satt noen grense. Øyboerne kan drikke alkohol, vi bare følger nøye med så de ikke får for mye, sier Andy Cadman, ifølge Daily Mail.

Ifølge TV 2s pressesjef Dahl har det ikke vært noe problem for deltakerne i årets norske produksjon.

– Vi opplever ikke at det er et savn for dem, eller at noen har reagert negativt på det i intervjuprosessen, snarere tvert i mot, sier han.

Glad for annet fokus

Da TV 2 møtte deltakerne før innspillingen startet, var det flere av dem som bekreftet Dahls oppfatning.

– Jeg er veldig glad for at Love Island ikke er et sex- og fylleprogram. Vi trenger noe annet å se på på TV. Noe som folk kan kjenne seg igjen i og bli kjent med personene på en helt annen måte enn å se dem drite seg ut, sier Iselin Nordøy (23) før hun legger til: