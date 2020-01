Den «usynlige» helten

Du har dem i alle lagidretter. De spillerne som veldig sjelden scorer flest mål. Som stort sett havner midt på treet på spillerbørsene. De som aldri kommer på noe all star team.

De er «gutta på gølvet». De som gjør den usynlige jobben, som blir satt stor pris på i garderoben, men som aldri blir de store supporterheltene. Det er ikke drakter med deres navn som dominerer på tribunene.

Da Brasil ble verdensmestere i fotball i 2002, så var det Ronaldo, Rivaldo og Ronaldinho som var stjernene. Men for at de skulle kunne leke seg, og for at backene Cafu og Roberto Carlos skulle kunne fritt storme i angrep når de ønsket, så måtte noen ta seg av grovarbeidet.

Den gangen hadde de Gilberto Silva på midtbanen. Hans store styrke var at han alltid lå et steg foran. Stakk Roberto Carlos i angrep, så tok han to skritt tilbake og dekket rommet venstrebacken etterlot seg.

I Brasil hadde Gilberto Silva kallenavnet «Skyggen». Fordi han stort sett var var i skyggen av stjernene på banen. Men samtidig var han det første navnet som ble satt på lagoppstillingen. For uten ham, så fungerte ikke Brasil.

Sånn er det i håndball også. Alle kunne se at Sander Sagosen herjet med Frankrike. Alle fikk med seg at Torbjørn Bergerud hadde flere viktige redninger og bidro sterkt til at Norge vant kampen.

Men for meg var det Christian O'Sullivan som var banens gigant.

Jeg tør å komme med påstanden at Norge aldri hadde slått Frankrike uten Bækkelaget-gutten.

For det var han som var nøkkelen i det norske forsvaret.

Uten å bli for håndballnerdete og spesifikk, så liker Frankrike å kjøre et krysningsspill som kommer ganske tett på forsvaret. De andre midtforsvarerne til Norge ble ofte med på bevegelsene.

Vi snakker om skråstilling i forsvar. Der en forsvarsspiller setter ene beinet frem for å avskjære en retning for angrepsspiller. Mens Petter Øverby og Magnus Gullerud ble det vi kaller «flate», så tok O'Sullivan steget frem og fikk avskjært Frankrikes angrepsspill. Det var han som satte inn taklingene som ødela rytmen for franskmennene.

En annen ting som gjør O'Sullivan uvurderlig i det norske forsvaret, er at han er en av verdens beste ankomstspillere. Få er bedre til å drive ballen opp i angrep i stor fart, og så velge de rette løsningene.

Det er ikke få ganger O'Sullivan tar med seg ballen ut av det norske forsvaret og får sluppet den videre til en annen spiller etter å ha fått på seg to motspillere. Ofte går ballen videre nok et ledd, dermed får ikke O'Sullivan registrert målgivende pasning i statistikkene.