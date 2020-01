Utstyrsjaget kan avgjøre verdenscupen

Fra fredag til søndag: Se alpint på TV 2. Få oversikt her!

«Marginal gains» er idrettsverdenens største trendbegrep. Tilnærmingen som først ble en snakkis rundt sykkellaget Team Sky er omfavnet av Jürgen Klopps Liverpool, og handler om å forbedre mange små detaljer.

Det kan gi store utslag til slutt. At det er et tveegget sverd, er ikke like mye omtalt. I jakten på neste skritt er det også mulig å trå feil.

– I toppidretten blir du desperat på jakten etter hundredelene og de små prosentene. Da prøver du alt mulig, sa Kjetil Jansrud i «Skisporet», podkasten til Åge Skinstad og Swix, nylig.

Det kan føre til små utstyrsbom også, som Henrik Kristoffersen innrømmet at han og teamet gikk på i helgen som var.

At alpint dreier seg om marginer, er neppe en overraskelse for noen. Halvannet sekund skilte nummer én og nummer 30 etter 53 sekunders kjøring og 66 porter. Så da Henrik Kristoffersen sa at han kjørte på 50 prosent, så er det følelsen han sikter til. Han føler at han ikke får så mye trøkk i skiene som han ønsker. For i alpint er følelsen alt.

For all del, dette måles og sjekkes ned til minste detalj også, men de beste alpinistene i verden har en finjustert indre klokke og stort sett en veldig presis oppfatning av om det går fort nok eller ikke.

Skiteknikk er individuell, utøvere fra ulike land trener ofte sammen og skiprodusentene opererer på tvers av landegrensene. Så når Henrik Kristoffersen fikk spørsmålet på pressekonferansen om det var mye spionasje mellom utøverne, så dro han på det, før han svarte “…man ser i så fall mest på hverandres utstyr”.

For utstyret spiller en ekstremt viktig rolle i dette sirkuset. Og det som passer for en utøver, er ikke nødvendigvis riktig for en annen. Ta Aleksander Aamodt Kilde som eksempel. Etter gjennombruddet ble han hentet over til Head, samme skiprodusent som de to beste fartskjørerne i verden, Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

Resultatet ble noen strålende renn, men stort sett mye frustrasjon, svake resultater og trøbbel med å finne den gode følelsen. Før årets sesong har han skiftet tilbake til sitt gamle merke (Atomic), og nå kjører han raskere og mer stabilt enn noensinne. Betyr det at det var skiene det var noe galt med? Neppe. Både gull og sølvvinneren i VM kjørte på det merket.

Den store forskjellen er individuell tilpasning. At man må finne den ultimate miksen for seg selv. Det de fleste utøverne gjør er at de gjennom en testperiode etter sesongen finner fram til skiene og støvlene man skal kjøre med neste sesong. Da fininnstilles støvler, bindingene flyttes millimetere frem og tilbake for å se hva som gir best respons og alt av detaljer gjennomgås. Da har man skaffet seg en «set-up» man er fornøyd med i hver gren.