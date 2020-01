Frist med pai til middag og dessert

Pakk deigen i et klede eller legg i en boks med lokk, sett i kjøleskapet og la deigen «hvile» i ca. 30 min.

Varm stekeovnen til 180-190°C. Klem deig ut i formen og oppover kanten. Prikk med en gaffel, legg over et bakepapir og fyll med tørre erter, ris eller bønner for at bunnen ikke skal krympe.



Sett formen på rist midt i stekeovnen. Stek i ca. 10 min, ta ut formen, fjern bakepapir og erter og sett formen tilbake i stekeovnen. Stek videre til bunnen er gyllen og gjennomstekt – ca. 15 -20 min. Avkjøl.

Rett før servering fyller du med tykk vaniljekrem (tilsatt pisket krem) eller tykk vaniljekesam. Riv ev. over litt mørk sjokolade før bær eller frukt legges over. Jeg bruker frosne norske bringebær fra Lærdal. Du kan også bruke fast syltetøy/rørte bær eller for eksempel stekte epler i båter drysset med sukker, kanel og hakkede nøtter.