Mirror skriver at Phoenix tidligere har snakket lite om dødsfallet til skuespiller-broren, og at det svært åpne intervjuet han har gitt under programmet «60 minutes» derfor er overraskende.



Overdose

Under intervjuet forteller 45-åringen at brorens bortgang har preget ham i mange år.

River Phoenix ble regnet som en ung og lovende skuespiller. Han var kjent for sine roller i blant annet «Stand By Me» og «Running on Empty».

I 1993 døde stjerneskuddet, kun 23 år gammel, etter å ha tatt en heroin- og kokainoverdose i 1993. Overdosen skjedde utenfor en nattklubb, med 19 år gamle Joaquin ved siden av ham.

Under intervjuet avslører familien at den enorme medieoppmerksomheten dødsfallet fikk, ble en stor påkjenning.

– Vi ble så fjernet fra underholdningsverdenen. Vi så ikke på TV og hadde ikke sladdermagasiner i huset vårt.

OSCAR: Joaquin Phoenix er en av favorittene til å vinne en Oscar-statuett i 2020. Foto: Niko Tavernise

Joaquin forteller også at broren hjalp ham med å velge skuespillerkarrièren før han døde. Han skapte flere viktige møter med innflytelsesrike personer i underholdningsbransjen, blant annet med filmlegenden Martin Scorsese.

– Jeg føler at i praktisk talt alle filmer jeg har laget, var det en forbindelse til River på noen måte, sier han, og fortsetter:

– Og jeg tror at vi alle i familien har følt hans tilstedeværelse og veiledning i livene våre på mange måter.

Oscar-brødre

River Phoenix var Oscar-nominert på grunn av en glitrende hovedrolle i filmen «Running Empty» fra 1989.

Joaquin Phoenix har fulgt i storebrors fotspor, og på mandag ble han som ventet nominert i kategorien beste skuespiller, for sin rolle i «Joker». I samme kategori finner vi Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver og Jonathan Pryce.

Joaquin har vært Oscar-nominert tre ganger tidligere i 2013, 2006 og 2001.