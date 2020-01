Bilen koster nesten 2,2 millioner kroner, har stor dieselmotor og er så langt unna elbil man kommer. Likevel står nordmenn i kø for å kjøpe den.

Faktisk er responsen så stor at leveringstiden på bilen er opptil to år.

Nå har vi testet innstegsmodellen og dermed billigste utgave av Mercedes G-Klasse.

Dette er bilen som for lengst er utrydningstruet, på grunn av strenge utslippskrav. Likevel skal den få lov til å leve noen gode år til – før også G-Klasse blir elektrifisert på sikt.

Rifleskudd

Å sette seg bak rattet i G-Klasse har alltid vært noe spesielt. Og slik er det heldigvis fortsatt i nyeste generasjon.

Faktisk begynner moroa før du i det hele tatt trer inn i det flunkende nye interiøret.

Slik kan det se ut når du lar bilen rullere mellom de 64 forskjellige fargene den har å by på.

Mercedes har nemlig ivaretatt den brutale låsmekanismen til dørene. Når du låser opp bilen, høres det ut som et realt rifleskudd. Nøkkelen er avtrekkeren...

Etter at kruttrøyken har lagt seg, og du er ferdig med klatreturen opp i setet, blir du møtt av det som kan minne om et hipt utested i Oslo. Hvis du vil. Nye G-Klasse har nemlig en haug av fargealternativer på interiørbelysningen. Litt harry, men også ganske kult.

Sammenlignet med forrige generasjon, har interiøret nærmest gjennomgått en revolusjon. Mykt skinn, edelt treverk og widescreen cockpit. Det føles nesten ut som en S-Klasse.

Heldigvis er de tre legendariske bryterne til differensialene ivaretatt, og du får bekreftet at det er arbeidshesten G-Klasse du sitter i.

Sett fra denne vinkelen er det ikke like opplagt at dette er en 2020-modell...

Flytter seg i panikk

Ute på veien fortsetter følelsen av å kjøre noe unikt. Selv om understellet er helt nytt på denne generasjonen, er den klassiske G-Klasse-feelingen der.

Det vil si følelsen av å kjøre en tung bil med høyt tyngdepunkt, og store rattutslag. Å skue utover det lange og rette panseret minner litt om å kjøre en gammel Scania 143 snutebil. Et nesten loddrett frontvindu bekrefter påstanden.

Med en så massiv front, er det ikke så rart at mange trafikanter flytter seg i panikk når G350d sluker bakspeilet deres. Sånn sett trives bilen godt i venstrefilen på motorveien. Der er det plutselig alltid ledig!

Interiøret er nesten for fint i en "arbeidsbil" som G-Klasse.

Bjørnesterk motor

G350d er utstyrt med Mercedes sin nye 3-liters rekkeseksmotor. Og for et comeback til «høvelbenken» – som mange kaller Mercedes sine rekkeseksere.

I G350d yter motoren 286 hk og 600 Nm. Sistnevnte er tilgjengelig allerede fra 1.200 omdreininger. Dette er utvilsomt en motor som kler G-Klasse godt. Her får du momentet fra bunn – sammen med klokkerene girskift.

350d betyr rekkeseks diesel på nærmere 300 hk og 600 Nm.

0-100 km/t er i mål på 7,4 sekunder – uten at det er så interessant i G-Klasse. For å være helt ærlig trenger man ikke mer krefter i denne bilen – med mindre du skal lage dragrace-dueller på Youtube.

Når det er sagt, skjønner vi at mange velger AMGs G63. Den er på grensen til vulgær og tullete rask i et karosseri som G-Klasse.

Tilbake til dieselmotoren, er naturligvis en av fordelene her at forbruket reduseres sammenlignet med G500 – som er neste steg opp i rekka.

Oppgitt forbruk er 0,98 liter/mil – og ved pen kjøring klarer vi rundt literen. Bruker du derimot høyrepedalen mer aktivt, øker det naturligvis. G-Klasse vinner tross alt ingen gullmedalje i aerodynamiske egenskaper.

Testbilen er spekket med utstyr. Blant annet massasjestoler, taktrekk i sort Dinamica, listverk i open-pore valnøtt og ikke minst lydanlegg fra Burmester.

Fra 1,8 millioner

Selv om vi kjører billigste utgave av nye G-Klasse, er startprisen på solide 1,8 millioner kroner. Her følger det riktignok med bakseter, som slett ikke er noe vanlig syn på G-Klasse i Norge – nettopp på grunn av prisen.

Skal du ut i bratt terreng, kan du enkelt låse de ulike diffene.

Vår testbil har i tillegg en haug av ekstrautstyr for den nette sum av 305.000 kroner! Dermed ender sluttsummen på drøyt 2,1 millioner.

Av utstyr som trekker opp prisen, kan vi nevne justerbart understell, full AMG-pakke, aktive massasjeseter og exclusive interiørpakke.

Nå glemte vi nesten at håndtaket i bagasjerommet er trukket i nappaskinn (ekstrautstyr). Det koster å være kar!

Sånn kan en splitter ny bil også se ut i 2020.

Legende-status koster

Etter nesten 40 år i produksjon, var det på høy tid å oppgradere G-Klasse eller Geländewagen som den en gang het.

Etter den massive oppgraderingen, er det ingen overraskelse at bilen aldri har vært bedre enn den er nå. For selv om den ser forbløffende lik ut som den gamle, er det aller meste nytt. Understell og interiør er kanskje det viktigste.

Prikken over i-en er at det som gjør G-Wagen til G-Wagen er beholdt. Store rattutslag, rifleskuddet når du låser opp dørene og eksteriørdesignet. Men er det virkelig verdt over 2 millioner kroner?

Det er fristende å svare ja. I alle fall nja… Rett og slett fordi G-Klasse gir en helt unik kjørefølelse få andre biler der ute kan matche. Legende-status koster penger, og jammen er det mange som er villig til å betale for det også!

Mercedes G350d Motor: 3-liter rekkesekser, diesel Effekt: 286 hk / 600 Nm 0-100 km/t: 7,4 sekunder Toppfart: 199 km/t Forbruk: 0,98 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 448/193/196 cm Vekt: 2.376 kg Bagasjerom: 667/1.941 liter Pris fra: 1.812.900 kroner Pris testbil: 2.117.560 kroner

