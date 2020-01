Rotnes forteller at det blåste skikkelig da han skulle reise fra Moss tirsdag morgen. For første gang sjekket han om ferja faktisk gikk.

– Vi merket godt at det blåste allerede mens vi lå til kai, sier Rotnes.

Under overfarten satt han i salongen og merket at det gynget mer og mer.

– Du hørte det ulte og blåste fælt, det slo mye i båten. Så kom alt av bord og stoler flyvende, tallerkener knuste. Da kom det løpende en kar som jeg så hadde sittet i bilen bak meg. Han så livredd ut. Hengeren på den ene bilen traff rett foran hans bil, og da skjønte jeg at det var bilen min, forteller Rotnes.

Ikke kjørbar

Bilen hans var ikke kjørbar. Forstilingen var ødelagt, sideruten var knust og deler av fronten var klemt i stykker.

STYGG SMELL: Morten Rotnes er usikker på om bilen hans kan repareres. Foto: Martin Berg Isaksen

– Så hva som skjer med den, vet jeg ikke. Andre om bord antydet at den blir vrak, sier Rotnes.

– Hva tenker du om at en så svær trailer veltet på grunn av bølgene?

– Jeg er litt overraska egentlig. Det var rart at den skulle velve, sier Rotnes.

Store materielle skader

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 08.30. Ferja var omtrent ti minutter unna Horten da nødetatene ble varslet om at et vogntog hadde veltet over flere andre biler om bord på ferja.

FLATKLEMT: Til alt hell satt ingen i den blå personbilen som ble truffet av hengeren. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

En personbil ble fullstendig knust, og flere andre biler ble skadd. En annen lastebil fikk også sleng og støtte borti andre biler.

Føreren av vogntoget som veltet, ble skadd i hendelsen. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadd.

Undersøker årsaken

Bastøferja krysser Oslofjorden mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold. Ferjesambandet trafikkeres av selskapet Bastø Fosen.

– Vi vet foreløpig ikke hvorfor lastebilen veltet. Det er noe som må undersøkes, sier administrerende direktør Øyvind Lund i ferjeselskapet Bastø Fosen til NTB.

Ifølge nettstedet Kystvær var det målt vind på 23,2 meter i sekundet ved Gullholmen i området klokka 8 tirsdag morgen, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.