På banen er det klasseforskjell på lagene. Liverpool ligger 27 poeng (!) foran Manchester United etter 22 serierunder. Mens Ole Gunnar Solskjær har slitt med å gjenskape «The United way», har Jürgen Klopp på få år gjort Liverpool til verdens beste lag.

Utenfor banen er historien en annen. Butikken Manchester United har gått så det griner til tross for flere tunge sesonger sportslig.

Pengedominansen kan nå nærme seg slutten, om vi skal tro de siste spådommene til Deloitte.

Revisjons- og rådgivingsselskapet publiserer årlig en liste over hvilke fotballklubber som har størst inntekter.

For første gang topper Barcelona listen. Den katalanske storklubben er også første klubb med inntekter på over 800 millioner Euro. Totalt 841 millioner Euro renner inn i Barcelona, et beløp som tilsvarer rundt 8,32 milliarder kroner.

Real Madrid (757 millioner Euro) og Manchester United (711 millioner Euro) følger på plassene bak Barcelona. Resten av topp 10 består av Bayern München, PSG, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea og Juventus.

Liverpool kutter kraftig ned på avstanden frem til de øvrige toppklubbene. Med sportslig medvind kan Merseyside-klubben fort seile forbi Manchester United på neste års liste.

«Manchester United er nummer tre, men står i fare for å miste posisjonen på inntektstoppen i Premier League for første gang i neste års utgave av listen», skriver Deloitte.

Grunnen er at Manchester United står i fare for å havne utenfor Champions League for andre sesong på rad. Per dags dato er det fem poeng opp til Chelsea, som ligger på 4. plassen som gir adgang til den gjeve turneringen. I tillegg til de sportslige grunnene trekker Deloitte frem Manchester Citys avtale med Puma samt Liverpools nye avtale med Nike som grunner til at Manchester United-dominansen på inntektstoppen snart kan være over.

Ole Gunnar Solskær er ikke bekymret.

– Det viktigste for meg er at vi får orden på resultatene og prestasjonene på banen. Det er mitt fokus, men jeg vet vi har ressurser. Vi har støtte dersom vi skal ut på overgangsmarkedet. Vi er fortsatt der oppe, fortsatt i en god posisjon, sier han på spørsmål om Deloitte-rapporten.

Disse klubbene hadde størst inntekter i 2018/2019-sesongen, ifølge Deloitte:

1. Barcelona (8,32 milliarder kroner)

2. Real Madrid (7,5 milliarder kroner)

3. Manchester United (7,04 milliarder kroner)

4. Bayern München (6,53 milliarder kroner)

5. PSG (6,3 milliarder kroner)

6. Manchester City (6,04 milliarder kroner)

7. Liverpool (5,99 milliarder kroner)

8. Tottenham (5,16 milliarder kroner)

9. Chelsea (5,08 milliarder kroner)

10. Juventus (4,55 milliarder kroner)