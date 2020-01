Seriemesterskapet er avgjort

Det begynner å dra seg til i Get-ligaen. En del av lagene ser ikke lenger ut som de gjorde ved sesongstart. Pengene sitter løst flere steder i landet, og det kastes rundt seg med både dollar og norske kroner. Etter en litt traust start på sesongen har det vært litt mer kok i det siste.

Krangling både på og utenfor isen, folk føler seg som vanlig urettferdig behandlet og evner ikke å se ting med objektive øyne. Dette er et deilig engasjement som forteller oss at vi nå nærmer oss sluttspillet, eller som markedsavdelinger i både klubber og diverse mediehus kaller det: vårens vakreste eventyr. Det skal ikke stå på metaforene.

På søndag smalt det ordentlig i CC Amfi. Storhamar og Stavanger, som vi med hånden på hjertet kan si at er de to beste lagene akkurat nå, møttes til en ordentlig batalje. Denne kampen kunne vært spennende med tanke på seriemesterskapet, hvis Frisk Asker i det minste hadde latet som de kunne spille forsvarsspill de siste fem sekundene av kampen mot Stavanger. Det gjorde de ikke, og når Storhamar er kroneksempelet på ineffektivitet, og Henrik Holm viser hvorfor jeg valgte han som tiårets keeper i forrige Hockeyprat, da er seriemesterskapet avgjort. Gratulerer.

Kampen på søndag var morsom å følge. Verdens lengste førsteperiode, to heltente lag, dårlige dommere og litt humor da Tommy Kristiansen viftet med hvitt håndkle fra utvisningsboksen. Stavanger stikker av med seier i sudden. Ikke veldig overraskende at de gjør akkurat det. Fortjent? Nei. Storhamar var best, men man må score flere mål når man får servert powerplay etter powerplay av gavmilde dommere.

Den store snakkisen etter kampen var selvsagt de to situasjonene hvor Kissel og Morley ble skadet. Vi er ikke velsignet med de beste tv-bildene når det ikke er full tv-kamp, men man klarer jo fint å se hva som skjer til tross for dette.

Kissel spiller pucken ned i offensiv sone og begynner å gå mot sin egen spillerboks. Da kommer Thoresen og treffer Kissel i ansiktet. Tilsiktet? Jeg tror ikke det. Thoresen skal nok markere seg/sette inn en liten takling, men om han går etter hodet for å skade, det tviler jeg på. Uansett så treffer han hodet og må ta en eventuell straff som følge av det.

Taklingen på Morley har jeg fått med meg at mange gir Thoresen skylda for. Det er helt feil. Den som kommer inn i altfor stor fart er Rønnild. Han treffer også Morley etter at Thoresen har taklet ham. Man ser klart og tydelig at han tar ekstra fart før han takler Morley også. Det er det som er farlig i denne situasjonen, og det er det som sannsynligvis gjør at utfallet er seks til åtte uker på sidelinjen for en av ligaens store attraksjoner. Da snakker jeg om David Morley, og ikke om Jan Tore Kjær som sannsynligvis skal være med i et eller annet realityprogram.