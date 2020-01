– Ble plassert på hjem der ansatte drakk med barna

Marianne Wiken, som er kvinnens advokat, sier det er lagt fram dokumentasjon på at Hamar kommune visste at kvinnen vokste opp i et hjem preget av rus og vold.

Men årene gikk, og det ble ikke grepet inn før hun var 15 år gammel. Da ble hun plassert på et ungdomshjem som var ute av kontroll.

– Der kunne vi fritt ruse oss, og det hendte ansatte drakk sammen med oss på utenlandsturer, forteller kvinnen som har varslet søksmålet. Hun er i dag i 40-årene og ønsker å være anonym.

– Visste hvordan jeg hadde det

Dordi Wilson, kommunalsjef i Hamar, ønsker ikke å kommentere saken og viser til taushetsplikten.

Det er en historie om svikt i skole og barnevern som har ført til millionsøksmålet som er varslet mot Hamar kommune. Kvinnen beskriver en oppvekst i et volds- og rushelvete, der hun måtte overta ansvaret for lillebroren fra hun var ti år gammel.

– Barnevernet og skolen visste hvordan jeg hadde det, men de grep ikke inn. Dette har fått enorme følger. Jeg er uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser og har helt fram til 2017 fått diagnoser på grunn av alvorlig omsorgssvikt og traumatiske opplevelser i barndommen, forteller kvinnen.

– Lite tillitvekkende

Etter det TV 2 erfarer avviser kommunen erstatningkravet og hevder barnevernet har gitt jenta en forsvarlig tjeneste. De mener også saken er foreldet.

– Dette stemmer ikke. Ansatte i barnevernet kjente til at hun ble utsatt for omsorgssvikt i flere år før de grep inn. Og saken er ikke foreldet, for det er under tre år siden hun fikk diagnosen ADHD på grunn av forhold kommunen kunne forhindret, sier advokat Marianne Wiken.

Foreldelsesfristen starter ikke å løpe før tre år etter man får kunnskap om skaden i slike saker, ifølge advokaten.

Hun kaller saksbehandlingen i kommunen slett og lite tillitvekkende.

– De har ikke engang ønsket dialog.

Begynte å sniffe som 13-åring

Kvinnen forteller om en oppvekst der nesten alt handlet om alkohol, piller og vold.

Advokat Wiken sier kommunen ikke har villet ha dialog med det tidligere barnevernsbarnet. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Fra jeg var liten handlet hverdagen om å passe på at lillebroren min kom til barnehagen. Jeg måtte sørge for at han fikk mat og klær. Og da jeg var 10 år hadde jeg til tider ansvaret for hele husholdningen, forteller hun.

Hun begynte å røyke og drikke alkohol da hun var 10-11 år gammel. Og som 13-åring begynte hun å sniffe.

Moren hennes var alkoholisert, misbrukte piller og hadde psykiske problemer. Og barna skal flere ganger ha blitt vitner til vold.

– Hele oppveksten var angstfull og utrygg, og jeg visste aldri når det skulle smelle. Det er ubegripelig at barnevernet ikke grep inn. For de visste hva som skjedde, sier kvinnen.