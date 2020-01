Politiet i Bergen innkalte til en pressekonferanse klokken 10 tirsdag formiddag om de to dødsfallene.

– Vi har foreløpig ikke kontroll på hendelsesforløpet, og jobber etter flere hypoteser. En er at de to kan ha blitt drept et annet sted og så fraktet til funnstedet, opplyser påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland under pressekonferansen.

– Kan dere slå fast at det er snakk om et drap?

– Vi kan ikke låse oss så tidlig, men en av hypotesene våre er at de to er blitt drept, sier Høyland.

Funnet ute

Det var like før klokken 12 mandag at politiet ble kontaktet av noen turgåere som hadde funnet noen gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien i Bergen kommune.

En politipatrulje rykket ut til stedet, og fant da en kvinne død. Kriminalteknikere ble så tilkalt, og det ble under deres undersøkelser funnet en død mann også.

De to avdøde er formelt identifisert, og arbeidet med å varsle de pårørende er i gang. Det er en kvinne på 29 år og en mann i 40-årene som er omkommet.

Pågrepet

De to betegnes som kjenninger av politiet, og det er startet en omfattende etterforskning i kretsen rundt de to. Flere personer er avhørt.

Rett før klokken 22 mandag kveld ble to personer pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til dette.

De to ble pågrepet i Bergen sentrum. Den ene er en mann i 50-årene, og den andre en mann i 30-årene.

– Vi ønsker å gjennomføre avhør med disse to tirsdag ettermiddag, opplyser politiet.

De to har fått oppnevnt forsvarer, men det er ikke avklart om de vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Politiet utelukker heller ikke at det kan komme flere pågripelser i saken.

De to omkomne er sendt til obduksjon tirsdag morgen, men det vil trolig ta tid å avklare den endelige dødsårsaken.