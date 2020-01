Så tidlig kan Liverpool vinne Premier League

Se Liverpool-Manchester United søndag 17.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Liverpool-toget stormer videre, og etter helgens 1-0-seier borte mot Tottenham har de røde nå historiske 61 poeng etter 21 ligakamper.

Det gir et snitt på 2,9 poeng per kamp, og hvis de holder det samme snittet ut sesongen ender de på 110.

Det skal selvsagt mye til, men det virker hevet over tvil at en del rekorder potensielt kan stå for fall for Jürgen Klopps mannskap de neste månedene.

– Hvis du ser på The Invincibles, Arsenal-laget som gikk en sesong uten å tape, så spilte de mye uavgjort. Det gjør jo ikke Liverpool. De vinner alt, de. Bare det ikke å ha uflaks av og til er jo nesten sykt. Det er jo flaks og uflaks i fotball, og det å bare ikke ha det er jo helt sykt, sier Erik Thorstvedt i den ferskeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

Spekulerer i rekordtidlig tittelsikring

Der forsøkes det også å se litt i spåkulen rundt hvor tidlig Liverpool kommer til å bli kronet til mestere denne våren - i det som det virker bred enighet om at blir en sesonginnspurt der frasen «det er når, ikke om» blir gjeldende.

Rekordene Liverpool jakter: Flest poeng på en sesong i engelsk fotballs øverste divisjon: 100, Man City (17/18)

Liverpool har 61 på 21 kamper

Tidligste sikring av tittel : 14. april, Manchester United (00/01)

Liverpool i rute til før dette

Antall kamper på rad uten tap i Englands øverste dvisjon: 49 (Arsenal, mai 03-oktober 04)

Liverpool har nå 38





– Det er litt forskjellige parametere her. Hvis både City og Liverpool vinner samtlige kamper nå, vil Liverpool være 17 poeng foran når lagene møtes tidlig i april. Si at den kampen ender uavgjort, så vil Liverpool bli seriemestere 11. april hvis de slår Crystal Palace hjemme, konkluderer Espen Ween.

Det vil i så fall være rekordtidlig i Premier League, og ta innersvingen på Manchester Uniteds rekord fra 2000/01-sesongen. Da vant de røde djevlene ligaen 14. april. For to sesonger siden kunne denne rekorden blitt slått av overlegne Manchester City, men deres 2-3-tap mot nettopp United 7. april - da tittelen skulle sikres teoretisk - sørget for at festen ble utsatt et par uker.

– Det er også andre parametere. Hvis de fortsetter å ta poeng i samme tempo som de gjør nå, og der er det jo litt forskjellig siden Liverpool tar flere poeng enn de andre, så vil Liverpool være seriemestere i midten/slutten av mars, sier Ween.

NB! Helt teoretisk kan Liverpool faktisk vinne serien så tidlig som 29. februar, med ti kamper igjen å spille. Et slikt scenario tilsier i så fall sju strake seire for Liverpool og utelukkende tap for City og Leicester (samt uavgjort dem imellom) fra nå og frem til den tid, og er kun nevnt for å vise hvor teoretisk tidlig det hele kan skje.