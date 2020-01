Rampete sportsbiler med rally-DNA, er kanskje ikke det første man tenker når man hører Toyota.

I stedet går assosiasjonene til praktiske og fornuftige hybridbiler. Men slik trenger det absolutt ikke å være.

«No more boring cars!» Eller: Ikke flere kjedelige biler! Det uttalte Toyota-sjef Akio Toyoda (nei, det er ikke skrivefeil) for en tid tilbake. Og her skal det sies at designavdelingen i Japan følger opp.

Det beviser blant annet nye Corolla – for ikke å snakke om GR Supra og nå helt ferske Toyota GR Yaris.

Sistnevnte har nylig debutert på Tokyo Auto Salon, og er et tydelig bevis på at også Toyota kan lage heftige biler – når de vil.

Rally-inspirert

Det er ingen tvil om at Toyotas stolte motorsport-tradisjoner ligger til grunn for den nye GR-satsningen. GR er forresten Toyotas sportsbilavdeling, på lik linje med M fra BMW.

Etter suksess-comebacket i verdensmesterskapet i Rally (WRC) – med Yaris, kan det se ut til at Toyota GR har fått blod på tann.

Nye GR Yaris henter nemlig teknologi, kunnskap og erfaringer direkte fra WRC-bilen. Her er alle elementer utviklet med fokus på ytelser og maks kjøreglede. For å sikre et best mulig resultat, er i tillegg den finske rallylegenden Tommi Mäkkinen hyret inn for å bidra i utviklingen.

GR Yaris er inspirert av WRC-utgaven av samme modell.

261 hk

Sammenlignet med en standard Yaris er endringene mange. Designet hinter til at dette er en bil som mener alvor. Utvidede hjulbuer, massiv front og en hekk som avsluttes med to runde potter, er noen av høydepunktene.

Toyota påstår at den nye motoren er verdens minste og letteste 1,6-liter med tre sylindere.

Taklinjen er dessuten 91 mm lavere enn en vanlig Yaris. For best mulig vektbalanse er motoren plassert bakover mot bilens senter, samtidig som batteriet er plassert i bagasjerommet.

Motoren er en nyutviklet 3-sylindret bensinturbo på 1,6 liter. Den lille rakkeren yter 261 hk og 360 Nm. Når bilen ikke veier mer enn 1.280 kilo, er det mye som ligger til rette for en mildt sagt underholdende kjøreopplevelse.

0-100 km/t er i mål på 5,5 sekunder. Toppfart? 230 km/t.

261 hk, firehjulsdrift og manuell girkasse. Da er grunnlaget for mye moro virkelig på plass!

Imagebygger

GR Yaris har tre innstillinger på firehjulstrekksystemet. Race gir 50/50-fordeling for banekjøring. Sport har 30/70-kraftfordeling, mens normal gir forholdet 60/40 mellom for- og bakhjul.

Hva nykommeren blir priset til i Norge er ikke kjent. Men at GR Yaris bringer Toyota til et langt mer sportslig spor, er det ingen tvil om.

Dette blir en viktig imagebygger, som beviser at Toyota kan lage mer enn bare snusfornuftige biler.

Se flere bilder av GR Yaris her:

Broom tester nye Toyota Supra på selvese Le Mans: