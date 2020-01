Kristoffer (28) trodde at han bare hadde spist dårlig grillmat – fikk skrekkbeskjed hos legen

I 2015 hadde Kristoffer Mauno (28) og samboeren Stine-Elise Skotnes Busch (22) grillet sammen med venner i Lofoten.

Den påfølgende natta våknet helsefagarbeideren opp med store magesmerter, og gikk ut ifra at det var grillmaten som hadde skylden.

– Jeg tenkte at dette gikk over, så dagen etter dro jeg på jobb som vanlig. Det ble en tung vakt, sier Mauno til TV 2.

Det var ifinnmark.no som omtalte saken først.

Smertene ble sterkere og sterkere, og etter to dager fikk samboeren hans ham til å dra til legevakta.

NYOPERERT: Kristoffer Mauno avbildet kort tid etter den lange operasjonen. Foto: PRivat

– Hun fant meg hjemme i sofaen med store magesmerter. «Nå skal vi til legevakta,» sa hun, forteller 28-åringen.

Sjelden og alvorlig sykdom

Legen på legevakta mente at Mauno hadde gallestein, og ba ham derfor ta kontakt med fastlegen.

Blodprøvene tatt hos fastlegen viste unormalt høye leververdier.

– Jeg ble sendt til utredning på lokalsykehuset, og der fant de ut at jeg hadde den sjeldne og alvorlige leversykdommen PSC.

Han forteller at det er mange med PSC som også har ulcerøs kolitt.

– Det hadde jeg også, og det var mye verre enn leversykdommen, sier han.

Dette er ulcerøs kolitt: En kronisk betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarm. Man vet ikke hva som forårsaker tilstanden, men ulcerøs kolitt er sannsynligvis en autoimmun tilstand som gjør at kroppen angriper seg selv. De vanligste symptomene er: Diaré som ofte inneholder blod

Blødning fra endetarmen

Magesmerter Kilde: Helsenorge.no

Hele tykktarmen hans var rammet. Til tross for flere forsøk på flere medikamenter, hadde han lange perioder med store smerter.

– Da vi kom til 2016 så skjønte jeg at jeg ikke kunne leve med dette. Da begynte jeg å tenke på en operasjon, sier han.

Han forteller at han ikke hadde kontroll over det å gå på do, og at hverdagslige ting ble vanskelige. Bare å gå på butikken ble et problem.

– Hvis jeg måtte på do, måtte jeg finne et toalett på et minutt, sier han.

Han begynte å tenke på å få stomi, altså utlagt tarm.

TOMMEL OPP: Kristoffer Mauno viser frem stomiposen på magen. Foto: Privat

Seks timer lang operasjon

I tre år levde han med smertene, før han i fjor bestemte han seg for å operere. Han holdt ikke ut smertene mer.

Kirurgene fjernet hele tykktarmen hans.

Inngrepet som skulle ta fire timer, varte nærmere seks timer ettersom tarmen var mer betent enn først antatt.

– Det første jeg tenkte da jeg våknet opp etter operasjonen var at jeg var glad for å være i live. Deretter ble jeg glad for at det ikke ble noen komplikasjoner, og for at jeg nå skulle få slippe smertene, sier han.

I august fikk han og Stine datteren Adeline.

– Jeg hadde heldigvis en god periode da hun ble født, og hadde ikke så store smerter. Men jeg visste at en vond periode var like rundt hjørnet, så det var godt å få denne operasjonen. Jeg har fått et helt nytt liv, sier han.