Mener å ha funnet svar på hva som kan ha skjedd under det berømte vikingslaget

Snorres versjon

Tradisjonelt er slaget datert til 872, men det kan også ha vært nærmere år 900. Historikerne er uenige, forklarer Bjørn Bandlien, forfatter og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Det er ikke noe kilde som er helt entydig her, men kun indisier for når slaget stod, sier han.

Sånn er det med mye rundt ting som skjedde for over 1100 år siden, og man har lent seg på beretningene i kongesagaene fra middelalderen.

Ifølge den berømte skalden Snorres Sturlasons sagafortelling, «Heimskringla», fikk Harald Hårfagre nyss i at flere av småkongene hadde mobilisert en større hær.

Småkongenes flåte skal ha samlet seg nord for Jæren før den seilte gjennom det trange innløpet til Hafrsfjorden.

Her stod allerede Harald Hårfagre klar til kamp, heter det, og etter det sagalitteraturen beskriver som en lang og hard strid, gikk kong Harald til slutt seirende ut.

«Norges fødsel»

Slaget har blitt viet stor plass i norsk historie og omtales gjerne som «landets fødsel».

Det er imidlertid mange som mener Snorre ikke er helt pålitelig i sin framstilling av noe som skal ha skjedd flere århundrer før han skrev sine kongesagaer.

Bandlien forklarer at en del eksperter mener bataljen i Hafrsfjord bare er ett av mange slag, og at sagaene og senere historikere overdrev hvor samlet Norge ble etter slaget.

Det anses som nokså sikkert at den myteomspunnede kong Harald erobret hele Vestlandet og Trøndelag – dels i allianse med andre lokale makthavere, men det er mer usikkert hvorvidt rikssamlingen faktisk også omfattet Østlandet.

SJØSLAG: Ifølge Snorres «Heimskringla» seilte skipene inn her, i fjordens smale innløp. Kong Haralds flåte skal ha smadret motstanderne. Senere historikere mener imidlertid man må være forsiktig med å feste for mye lit til sagaene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De lærde strides

Det finnes heller ikke noe øyevitneskildring av selve slaget, eller noen arkeologiske funn.

– Den eldste og dermed beste kilden er dette skaldekvadet av Torbjørn Hornklove. Hans skaldestrofer er ikke veldig klar på begivenhetene underveis, men sier det var sjøslag i Hafrsfjord og at Harald Hårfagre vant over sine motstandere som kom østfra, sier Bandlien og fortsetter:

– Motstanderne nevnes gjennom deres kallenavn – Haklang, som betyr ‘Lang kjake’ og Kjøtve, som betyr noe sånt som ‘Tjukken’. Det nevnes også at Haralds motstandere til slutt flyktet med stjerten til værs, som det så poetisk uttrykkes.

HISTORIKER: Forfatter og professor i historie, Bjørn Bandlien, mener vi er et stykke unna å slå fast at funnene faktisk stammer fra det berømte slaget. Men han gleder seg til fortsettelsen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Trekker det litt langt

Historikeren synes det er positivt at foreningen åpner opp om hva de sitter på, og at de nå vil dele dette med forskningsmiljøene – slik at materialet kan vurderes av flere.

Samtidig er førsteinntrykket hans at det blir å trekke det litt langt når det hevdes at man «nærmest kan følge slagets utvikling og sluttfase». Vi er ikke helt der enda, mener han.

– De har funnet noe som antyder at det er en del skip og lettbåter i fjorden. Men det er ikke noe endelig bevis for at dette er fra slaget i Hafrsfjord, sier han.

Til Stavanger Aftenblad medgir Daasvatn at det kan tenkes at de eventuelle restene av båter ikke stammer fra det sagnomsuste sjøslaget.

– Men det ville vært rart om båtene skulle samle seg i grupper, slik vi mener å se, sier han til avisen.

– Vil kunne gi gjenlyd i hele verden

Det er kun en liten del av Hafrsfjorden som nå er undersøkt med lupe, og Funn i Hafrsfjord mener teoriene må undersøkes grundigere.

De vil fortsette arbeidet og håper på å gradvis kunne dokumentere flere konturer og til slutt finne frem til de av dem med høyest sannsynlighet for bevart trevirke.

STØTTESPILLER: Ola Bjørn Fausa i selskapet Samlerhuset er svært spent på hva de videre undersøkelsene vil vise. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Foreningen, som har operert på frivillig initiativ med private støttespillere, vil nå overlevere prosjektet til arkeologiske myndigheter og håper de vil begynne utgravinger.

Selskapet Samlerhuset, som er én av foreningens hovedsponsorer, tror man vil kunne komme langt før «jubileet» for slaget i 2022.

– Hvis konklusjonene skulle vise seg å kunne verifiseres gjennom det marinarkeologiske arbeidet, så er dette en arkeologisk sensasjon langt utenom det vanlige. Hvis det viser seg at det ligger en flåte der nede, så vil det gi gjenlyd i hele verden, sier styreleder Ola Bjørn Fausa.

– Finner man noe treverk som man kan datere, så er det superspennende. Man har ikke noe tilsvarende funn av et sjøslag fra så langt tilbake. Det vil skape overskrifter verden over, hvis man skulle være så heldige, sier Bandlien.