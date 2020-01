Dette sier Trudeau om Canada-planene til Meghan og Harry

Mandag innkalte dronning Elizabeth til et hastemøte med familien for å diskutere Meghan og Harrys fremtidsplaner.

Hertugparet skal trekke seg tilbake fra de fremste rekker, skal jobbe mot å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Canada.

Dronningen uttalte mandag at hun godtok Harry og Meghans flytteplaner. Justin Trudeau forteller derimot at de kanadiske myndighetene ikke har blitt involvert i noe som kan bli en kostbar affære.

– De fleste kanadiere er veldig positive til å ha kongelige boende hos oss, men det er fortsatt en del diskusjoner å ha, sier statsministeren til det kanadiske nyhetsbyrået Global News.

Krever sikkerhet

Trudeau sier Canada støtter Meghan og Harry, men at de også vil bære et ansvar om de flytter til landet.

Et viktig spørsmål er hvem som skal dekke kostnadene for sikkerheten hertugparet vil kreve. Både Harry og Meghan er regnet som «internasjonalt beskyttede personer», og krever derfor konstant væpnet sikkerhet fra Metropolitan Police.

– Vi må se på hvilke kostnader som er involvert. Vi vet fortsatt ikke hva den endelige avgjørelsen vil bli, sier han.

Statsministeren sier det fortsatt er en del samtaler som må til mellom den britiske kongelige familien og hertugparet før Canada kan ta stilling til spørsmålet.

Samtaleemne på toppmøte

Ifølge Global News har sikkerhetseksperter i landet uttrykt bekymring for at Meghan, Harry og sønnen Archies sikkerhet vil koste skattebetalerne dyrt.

– Hvem skal betale for det? Jeg har ikke tenkt mye på det, men jeg er sikker på at folk jobber med det, og jeg vil ha flere tanker om det hvis de flytter hit, sier British Columbias førsteminister John Horgan nyhetsbyrået..

Trudeau og regjeringssjefen var i et felles møte mandag, og sistnevnte fortalte at hertugparets flytteplaner var et samtaleemne under møtet.

Skryter av mediene

Horgan la også til at den kanadiske befolkningen og mediene burde klappe seg selv på skulderen over at de ikke fotfulgte hertugparet mens de var i landet.

Det står i sterk kontrast til hvordan britiske medier har håndtert nyheten. Senest mandag gikk prins Harry og prins William sammen ut for å slå tilbake mot det de kaller falske rykter i britisk media.

– Til tross for klare benektelser, var det en falsk historie i en britisk avis i dag som spekulerte i forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge, sa en talsperson for de to brødrene mandag.