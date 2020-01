En rutebuss falt ned i hullet. Minst seks mennesker døde, og fire er savnet, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP.

Videoer på sosiale medier viser at lys og røyk, muligens fra ødelagte gassledninger eller elektriske kabler, kom opp fra hullet i bakken mens bussens bakdel så vidt stakk opp av bakken.

Ulykken skjedde mandag ettermiddag ved en bussholdeplass like ved et helsesenter. Et stort redningsarbeid ble satt i gang. Det ble blant annet tatt i bruk gravemaskiner for å fjerne masser rundt bussen.



Xining er hovedstaden i Qinghai-provinsen, et av Kinas fattigste områder. Utstrakt gruvedrift i regionen har gjort grunnen ustabil mange steder. I tillegg har rask utbygging av infrastruktur ført til at sikkerheten ikke alltid har blitt prioritert, skriver AP.