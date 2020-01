Med Harry Kane ute med langtidsskade, som José Mourinho frykter kan vare ut sesongen, er det tynt på spissplass hos Tottenham. Independent skriver at Mourinho ønsker seg to spisser for å dekke inn tapet av Kane. AC Milans Krzysztof Piatek er allerede nevnt som en mulig kandidat, men skaden på Kane har ført til et skred av henvendelser fra agenter. Der presenteres navn som Fernando Llorente, Christian Benteke og Edinson Cavani.

Daily Mail skriver at Ole Gunnar Solskjær sendte speider Simon Wells til kampen mellom West Ham og Sheffield United for å se nærmere på midtbanespiller Declan Rice. West Ham-unggutten er blitt koblet til Manchester United tidligere. Solskjær er på jakt etter å styrke midtbanen og samtidig dekke inn for skadene på både Scott McTominay og Paul Pogba. Sportings Bruno Fernandes skal også være høyt på ønskelisten.

Sky Sports melder at midtbanespiller Donny van de Beek trolig forlater Ajax til sommeren og at en overgang til Premier League er på trappene. Manchester United er blant klubbene som er koblet til nederlenderen de siste ukene.

Atlético Madrid har Arsenal-spiss Alexandre Lacazette som hovedmål på overgangsmarkedet dersom en avtale med Edinson Cavani strander. Spanjolene vil angivelig komme til å bruke Thomas Lemar som lokkemiddel i jakten på den Lacazette, skriver Daily Express.

Arsenal og manager Mikel Arteta skal visst nok være svært interessert i å hente Manchester City-stopper John Stones - selv om det bare er på lån. Det skriver The Sun.

Liverpool skal ha lagt inn et bud på 150 millioner kroner for Trabzonspor-keeper Ugurcan Cakir, melder den tyrkiske avisen Sabah. Cakir er 23 år gammel og har kontrakt med klubben frem til sommeren 2024.

Ifølge Sky Sports i Tyskland er Real Madrid interesserte i RB Leipzig-storscorer Timo Werner.

The Sun skriver at Newcastle-manager Steve Bruce kommer til å oppfordre klubbeier Mike Ashley til å åpne seddelbunken i januar. Ademola Lookman i RB Leipzig skal være en høyt ønsket signering.