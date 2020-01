I et intervju med Se og Hør sier Ari Behns far, Olav Bjørshol, at han var på besøk hos Ari i Lommedalen både julaften og første juledag.

Ari var invitert til julefeiring på Kongsseteren sammen med kongeparet og hans tre døtre, men dette ble avlyst fordi han følte seg for dårlig til å delta.

I stedet var planen at han skulle feire jul sammen med foreldrene på Larkollen, men dette ble også avlyst.

Olav Bjørshol valgte derfor å reise til sønnen tidlig på julaften, skriver Se og Hør.

– Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet. Det virket som om Ari hadde funnet en slags ro den siste dagen, forteller Bjørshol til Se og Hør.

Faren forteller at det var han som fant sønnen død første juledag.

– I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, sier Bjørshol.

Familien har fått ros for at de fra første stund var åpen om at Ari Behn tok sitt eget liv. Aris mor, Marianne Behn, sier til ukebladet at de gjorde det for å unngå spekulasjoner og med et håp om å kunne være til hjelp for andre.