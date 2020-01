Rett etter klokken 00.00 natt til tirsdag tok politiet opp jakten på en bil sør i Stockholm etter at føreren ikke ville stoppe for politiet, skriver Expressen.

– Bilen som politiet forfulgte kolliderte med to andre biler i et veikryss. I sammenheng med ulykken ble tre personer alvorlig skadd, sier pressetalsperson ved politiet i Stockholm, Per Fahlström til avisen.

Én av de skadde døde på sykehus i etterkant av ulykken. Bilen som politiet forfulgte viste seg i ettertid å være stjålet.

Føreren av bilen som ble forfulgt av politiet er mistenkt for grov uaktsom kjøring som førte til kroppsskade, sier Fahlström.